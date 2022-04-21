Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что инфляция в РФ по итогам 2022-го может достичь 20%. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина предупредила, что, благодаря определенным и, конечно, ограниченным запасам, сложности сейчас ощущаются не так сильно, но вообще российская экономика готовится к структурной трансформации и в целом прогнозы удручающие. Неудивительно, что простые люди стали массово менять свои потребительские привычки, и после того, как в марте панически скупали продукты и технику впрок, в апреле перешли на режим строгой экономии.

Инфляция растет — доходы падают

В будущее граждане России смотрят пессимистично, констатировал ВЦИОМ: 65% опрошенных центром уверены, что цены в магазинах продолжат расти, 39% прогнозируют ускорение темпов инфляции.

Только за последнюю неделю марта, сообщил Минэкономразвития, годовая инфляция в России повысилась с 15,66 до 16,7%, а к 1 апреля продовольственная инфляция достигла 18,75%, рост цен на непродовольственные товары составил 20,21%. Важно понимать, что это — официальные данные. В реальности популярные у потребителей товары выросли в цене на 30–100%. Стоит здесь учитывать и то, что доходы большинства граждан не увеличились, у некоторых даже упали. В итоге, согласно многим опросам, в режим жесткой экономии либо уже перешли, либо переходят даже те, кто раньше при покупке продуктов питания себя не ограничивал.

Парадокс санкций

Так или иначе санкции ЕС и США повлияли на жизнь 60% россиян. Главной проблемой жители страны назвали как раз инфляцию: к апрелю ее особенно хорошо ощутили на себе 37% опрошенных ВЦИОМом граждан. Россияне отметили, а Росстат подтвердил, что наиболее существенно подорожали сахар, плодоовощная продукция, крупы и макаронные изделия. Не могли не заметить покупатели и рост цен на мясо и птицу, молоко и молочную продукцию, растительное масло, лекарства, бытовую технику.

«Удивительно, что из нашего списка традиционных покупок сильнее всего подорожали товары совсем не санкционные», — отметила «Октагону» парадокс москвичка Татьяна Локтева и призналась: чтобы снизить расходы на продукты, ее семья, как и многие теперь, старается закупаться по акциям, от некоторых и вовсе отказаться.

Не удобство, а роскошь

В списке продуктов, от покупки которых стали чаще всего отказываться, например, москвичи, оказались полуфабрикаты, иностранный алкоголь, снеки и продукты для перекуса, продающиеся возле касс, а также свежая рыба и говядина.

Коммерческий директор агропромхолдинга «Белая Долина» Альбина Искакова предположила, что на фоне сокращения доходов населения в России могут также снизиться продажи йогуртов, масла, творога, сметаны и сыра. Также россиян предупредили о дефиците пива и детского питания, поскольку российские поставщики серьезно зависят от европейского импорта.

Многодетная мама Кристина из Москвы рассказала «Октагону», что еще недавно могла позволить хотя бы пару раз в неделю готовить из полуфабрикатов и покупать готовую еду. Сегодня — для ее семьи это если не роскошь, то однозначно излишнее баловство. «В нашем рационе стало больше дешевой курятины, недорогой рыбы и субпродуктов, — перечисляет хозяйка. — Пришлось заменить и любимый кофе на более дешевый, так как итальянский взлетел в цене в два с половиной раза».

Среди тех, кто до недавнего времени предпочитал заказывать еду через доставку или покупать готовую, 12% уже стали сами готовить дома. Снижение количества заказов продуктов или готовой еды через доставку зафиксировали и курьерские службы — на 15-20%. Интересно, что при этом количество позиций в «среднем» чеке заметно уменьшилось, а его стоимость за счет подорожания не изменилась.

Также курьер Мурат признал: «Люди практически перестали оставлять чаевые, соответственно, наш заработок прилично сократился». Сокращение размера этой прибавки к заработку подтвердили «Октагону» и работники московских салонов красоты и парикмахерских, таксисты и официанты. Очевидно, это часть «экономной» стратегии москвичей.

Режим отложенной жизни

Из-за жесткой экономии еще реже, чем раньше, жители России стали себе позволять свежие огурцы, помидоры и перец. Из фруктов сейчас в основном покупаются недорогие яблоки, апельсины и бананы, которые подорожали примерно на треть. Также россияне перешли с привычных марок стиральных порошков и бытовой химии на более дешевые средства. Но к своему удивлению, многие отметили, что более дешевые по качеству не хуже дорогих.

Помимо пересмотра продуктовой корзины, москвичи стали активно экономить на развлечениях. Несмотря на отмену QR-кодов, столичные театры отмечают снижение темпов бронирования билетов, но надеются, что это из-за сезонности.

Исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir показало, что от покупки машины и квартиры, а значит, от улучшения уровня жизни, отказались больше половины тех, кто это планировал. «Большинство опрошенных — 52,5% — сообщили, что текущая экономическая ситуация заставила их отказаться от крупных покупок. Еще 37,1% также сократили затраты на продукты питания и товары первой необходимости», — сказано в исследовании, которое состоялось в середине апреля и в котором приняли участие 1500 респондентов из всех уголков России.

«Другое дело»

Все исследования и опросы сейчас гласят: каждый второй житель России удешевляет свои привычки и серьезно корректирует потребительское поведение. Но в этом есть и плюсы, настаивают эксперты. «На мой взгляд, в последние недели россияне ведут себя достаточно грамотно, — поясняет мысль кандидат экономических наук Александр Посталенко. — Ажиотажные закупки техники и продуктов питания практически прекратились. На данном этапе люди все чаще задумываются об оптимизации расходов, более взвешенно относятся к покупкам, в том числе и продуктов питания».

Эксперт говорит, что в относительно сытые времена потребители довольно часто покупают слишком много ненужных товаров. Так, в семьях со средним достатком не менее 10% купленных и не съеденных вовремя продуктов оказывались в мусорном ведре. Про покупку одежды и говорить не нужно, не такая и редкость: полный шкаф — надеть нечего. Так что потребление россиян сейчас пусть и вынужденно, но все-таки стало более разумным.

«Другое дело, что для людей с низким достатком, особенно для одиноких пенсионеров, нынешнее подорожание уже чревато переходом на продукты питания низкого качества, полным отказом от большинства овощей и фруктов», — говорит экономист и отмечает, что «реальная поддержка государством именно бедных слоев населения сейчас крайне необходима».

Духовный рост

Но при всей экономии и затягивании поясов те же москвичи стали ярче проявлять свои духовные качества. Так, опрос программы лояльности «Город» среди держателей карты «Тройка», показал, что количество помогающих нуждающимся москвичей стало на 5% больше. «Да, мы видим прирост числа волонтеров», — подтвердила директор АНО «Центр социальных и культурно-просветительских услуг» Светлана Файн.

Нельзя не отметить, что волонтерское движение в России стало развиваться не так давно, но уже приобрело огромный масштаб. Так, за семь лет число участников благотворительных программ выросло в пять раз и составило 15% населения страны. Это колоссальный рост и наиболее существенным он оказался во времена пандемии.

20 апреля президент России поблагодарил волонтеров за их работу, обещал им поддержку и отметил: «Россия красива такими людьми».