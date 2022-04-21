Политтехнологи президента Джо Байдена встревожены тем, что внутренние проблемы США постепенно вышли из фокуса внимания Белого дома на фоне продолжающейся войны в Украине. Источники издания Politico сообщили, что команда главы государства рассчитывает в ближайшие месяцы «переключить» его повестку на такие волнующие электорат вызовы, как рост инфляции. Необходимость сдвига в риторике и действиях диктует приближение ноябрьских выборов в Конгресс, по итогам которых Демократическая партия вполне может потерять преимущество.

В ближайшие недели президент США продолжит поездки по штатам, чтобы напрямую убедить электорат в том, что его проблемами занимаются на высоком уровне. «Избиратели, как бы они ни симпатизировали Украине, немного устают», — заявила социолог Демократической партии Селинда Лейк, работающая над фокус-группами, комментируя роль глобальной повестки. По ее словам, американцы могут задаться вопросом, куда идут бюджетные средства в условиях, когда немало делается для поддержания обороноспособности украинских сил.

В окружении Байдена говорят, что остающиеся до промежуточных выборов месяцы Белому дому необходимо потратить на восполнение у населения недостатка информации об уже разрешенных с 2020 года вопросах на национальном уровне. «Половина избирателей, — делится предположением Лейк, — до сих пор не знает, чего добился Байден к сегодняшнему дню». В числе этих «неизведанных» тем — увеличение объема вложений в американскую инфраструктуру и исполнительные указы по поводу борьбы с рекордной инфляцией.

Но необходимость «продать» электорату то, что уже было сделано с января 2021 года, не снимает ответственности за артикуляцию внятной стратегии на перспективу.

«Сделано в Америке»

В своей колонке для Wall Street Journal сенатор-республиканец от штата Юта Митт Ромни выразил уверенность, что США приблизились к «идеальному экономическому шторму», предпосылками для которого стали три фактора. Это нарушение традиционных цепочек поставок из-за распространения коронавирусной инфекции, слишком долгое удерживание Федеральной резервной системой «педали газа», а также решение администрации Байдена вложить $1,9 трлн в экономику. Это, по его словам, заставило американцев еле-еле сводить концы с концами.

На этом фоне Ромни призвал президента США сменить команду советников на ту, которая реально будет заниматься экономическими вызовами.

Пока Белый дом ищет свои рецепты. Это Байден продемонстрировал, выступив в Северной Каролине с речью, лейтмотивом которой стало «создание лучшей Америки». В ней он попытался рассказать о методах борьбы с рекордной инфляцией. По его словам, всякое действие, которое было или будет предпринято действующей администрацией для восстановления экономических показателей, базируется исключительно на принципе «сделано в Америке». Именно это, следует из выступления Байдена, поможет побороть инфляцию и рост цен.

Недавно американский лидер своим распоряжением отменил запреты на использование бензина с высоким содержанием этанола, чтобы урегулировать ситуацию с ценами на топливо. Кроме того, глава государства издал указ о новой инициативе, которая дополнит закон о доступном здравоохранении, обеспечив возможность сдержать расходы населения на медицинскую страховку. Помимо этого, Белый дом анонсировал планы вернуть продажу прав на бурение нефтяных и газовых скважин на федеральной территории.

Несмотря на набор предпринятых в последнее время реальных шагов, основной упор политтехнологи Белого дома в ближайшее время будут делать на усилении политической коммуникации. До ноября остается не так много времени. Давний совет Демократической партии Саймон Розенберг считает, что приоритетом должно быть использование всех средств убеждения электората. «Если люди к лету поверят в то, что стало лучше, то мы будем конкурентоспособными осенью», — выразил уверенность ветеран консалтинга.

Неизбежность украинского фактора

Впрочем, полностью сдвинуть украинское досье на периферию повестки Белому дому вряд ли удастся. Это чувствует и сам Байден, довольно специфически пытаясь экстраполировать тему кровопролитной войны на европейском континенте на внутриполитические проблемы. Так, на днях президент США в очередной раз обвинил своего российского коллегу Владимира Путина в создании искусственных причин для повышения инфляции.

Как заявил TRT на русском профессор и заведующий кафедрой истории Католического университета Америки Майкл Киммейдж, в прошлом курировавший российское и украинское досье в аппарате политического планирования Госдепартамента, российское вторжение в Украину «не оказало сильного влияния на внутреннюю американскую политику, но произвело эффект». Поэтому соответствующая тема, по его словам, имеет все шансы стать отдельным фактором на промежуточных выборах в Конгресс.

Как отмечает аналитик, в некотором смысле ситуация «вернула» Америке ее традиционную роль времен холодной войны, то есть самовосприятие как гаранта европейской безопасности и опору НАТО. «Более примечательно в рамках этого нарратива фундаментальное согласие между республиканцами и демократами», — отметил бывший дипломат. Конечно, речь идет не о всех демократах, некоторые из которых боятся перегибов в военной сфере, и не о всех республиканцах, некоторые из которых винят Байдена либо в недостаточности, либо в избыточности усилий.

Однако, как констатирует Киммейдж, существует прочный двухпартийный консенсус в том, что касается обеспечения военной поддержки для Украины, введения санкций против России, расширения существующих обязательств перед НАТО и, в случае поступления соответствующего запроса, одобрения включения Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Внешнеполитические аргументы Трампа, в том числе приоритизация китайской угрозы и сокращение роли США в Европе, не исчезли с войной в Украине, однако стали слабее, подытожил эксперт.