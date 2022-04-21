Турция призывает Армению совместно исследовать события 1915 года

Глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун призвал Армению провести совместное научное исследование событий 1915 года, которые власти в Ереване называют «геноцидом». Анкара отрицает эти обвинения, ссылаясь на факты и документы. По словам Алтуна, президент Турции уже отправлял запрос на совместную работу от своего имени, но так и не получил ответа. #trtнарусском #Турция #Армения #Ереван #геноцид #геноцидармян