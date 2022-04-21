ПОЛИТИКА
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При поддержке Турции в Британской библиотеке провели открытый ифтар
Управление по делам диаспоры и соотечественников за рубежом правительства Турции (YTB) выступило соорганизатором ифтара для всех желающих в парке Британской библиотеки в Лондоне. YTB уже 9 лет совместно с проектом «Шатер Рамадана» организовывает открытые разговения, где люди разных культур знакомятся друг с другом. #trtнарусском #ифтар #Лондон #YTB #рамадан2022 #рамадан
При поддержке Турции в Британской библиотеке провели открытый ифтар / Others
21 апреля 2022 г.
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