При поддержке Турции в Британской библиотеке провели открытый ифтар

Управление по делам диаспоры и соотечественников за рубежом правительства Турции (YTB) выступило соорганизатором ифтара для всех желающих в парке Британской библиотеки в Лондоне. YTB уже 9 лет совместно с проектом «Шатер Рамадана» организовывает открытые разговения, где люди разных культур знакомятся друг с другом. #trtнарусском #ифтар #Лондон #YTB #рамадан2022 #рамадан