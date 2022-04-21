Соединенные Штаты решили передать пограничным войскам Службы госбезопасности Узбекистана 50 автомобилей Toyota Hilux и Fortuner, сообщает пресс-служба посольства США в Ташкенте.

В церемонии передачи японских пикапов и внедорожников приняли участие американский посол в Узбекистане Дэниэл Розенблюм, заместитель командующего погранвойск полковник Бахтияр Мансуров и представители МИДа страны.

«С 2001 года, когда Соединенные Штаты и Узбекистан впервые подписали Соглашение в области обороны и предотвращения распространения оружия массового поражения, две наши страны выступают как полноправные партнеры, противодействуя распространению опасных ядерных, биологических, химических и радиологических материалов, а таже укрепляя безопасность границ, — заявил Розенблюм. — Сегодня мы рады отметить очередной этап нашего сотрудничества, и мы надеемся, что передаваемые автомобили улучшат возможности погранвойск по охране государственной границы Узбекистана, патрулированию «зеленой границы» и позволят оперативно реагировать на пограничные инциденты».

Внедорожники и пикапы стоимостью $2,25 млн были представлены в качестве помощи США Узбекистану в области безопасности. Они приобретены на средства Фонда нераспространения и разоружения (ФНР) американского Госдепартамента.

Предоставивший технику Фонд нераспространения и разоружения был создан в 1994 году, он позволяет властям США оперативно реагировать на непредвиденные или сложные ситуации в области нераспространения и разоружения, требующие срочного решения. В посольстве США добавили, что ФНР обладает «опытом в развитии стратегий, проведении переговоров, управлении программами, финансовых операциях и осуществлении контрактов, что обеспечивает выполнение работы наиболее надежным, безопасным и экономичным способом».