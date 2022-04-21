Производство ракетного комплекса «Кинжал», который Россия использует в войне с Украиной, может оказаться под угрозой из-за проблем с поставками зарубежных компонентов. Об этом пишет The Moscow Times.

Военный эксперт Павел Лузин рассказал изданию, что ознакомился с техническими характеристиками ракеты и что 133 компонента «Кинжала» произведены за рубежом. Речь идет о почти всей электронно-компонентной базе в этих ракетных комплексах, в том числе о электрорадиоизделиях, электронных модулях, микросхемах и процессорах.

Большую часть компонентов для «Кинжалов» России якобы поставляла американская компания Analog Device — мировой лидер в производстве интегральных микросхем. В документе упоминаются и японские производители ЭКБ для российских ракет, рассказал Лузин.

Проблемы могут возникнуть не только с «начинкой» самой ракеты, но и с самолетами-транспортировщиками. Запуск «Кинжалов» производится с советских боевых истребителей МиГ-31, снятых с производства в 1994 году, сейчас точное количество такого типа истребителей-перехватчиков на вооружении российской армии неизвестно, однако перед остановкой производства их было больше 150 единиц. При этом российские военные признавали, что количество носителей «катастрофически мало».

В 2025 году носителями для «Кинжалов» должны стать истребители 5-го поколения Су-57, их первую партию в количестве 22 самолетов ВКС России должны получить в 2024 году. Однако из-за санкций поставки могут затянуться, так как чипы и микросхемы для боевых самолетов также производятся за рубежом. Так, в Су-57 используется двигатель истребителя четвертого поколения Су-35, он наполовину сделан из импортных компонентов: микросхемы, регулировочные насосики, арматура — детали американского, азиатского и украинского производства, сообщает The Moscow Times.

В середине марта Россия применила «Кинжал» для уничтожения склада боеприпасов украинской армии в Ивано-Франковске (столице одноименной области). Затем появилось видео, на котором, как заявляло российское Минобороны, «зафиксировано точное попадание ракеты в подземный ангар с вооружением и боеприпасами». Cтоимоcть каждого такого удара составляет от $500 тыс. до $1 млн.

Комплекс «Кинжал» — это баллистическая ракета, носителем которой выступает МиГ-31. По словам Лузина, «Кинжал» появился в 2018 году «как бы из ниоткуда». Тогда в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин рассказал, что в России разработан новый гиперзвуковой ракетный комплекс, способный развивать скорость до 12 тысяч километров в час и нести как ядерные, так и обычные боеприпасы. «Кинжалы» могут преодолеть системы ПВО и ПРО, дальность полета ракеты — две тысячи километров, утверждал президент. За такие характеристики «Кинжалы» называли «машинами смерти». Хотя изначально утверждалось, что в мире нет аналогов этим ракетам, позже выяснилось, что научно-техническим заделом для создания «Кинжалов» стала исследовательская программа США по созданию баллистической ракеты Skybolt, над которой американцы работали над ней с 1950-х.

Ранее СМИ сообщали, что военное следствие заподозрило бывшего замглавы управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа капитана 1-го ранга Игоря Супрановича во взятке. Он отвечал за контроль исполнения гособоронзаказа на ремонт зенитно-ракетных комплексов «Кинжал», «Оса-М» и «Форт» морского базирования. По мнению следствия, в 2012–2014 годах он получал взятки за то, что помогал заключать контракты на ремонт вооружений на предприятиях ОАО «Завод «Электроприбор», ЗАО «Союз-М» и ОАО «Саратовский радиоприборный завод».