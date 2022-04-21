ПОЛИТИКА
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Тверь заволокло дымом из-за сильного пожара, есть погибшие
По меньшей мере 5 человек погибли в результате пожара в российской Твери. Огонь вспыхнул в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны России. Пламя быстро охватило здание. Чтобы спастись, людям приходилось прыгать из окон. Сейчас на месте работают спасатели. #Тверь #пожар #спасатели
По меньшей мере 5 человек погибли в результате пожара в российской Твери. Огонь вспыхнул в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны России. Пламя быстро охватило здание. Чтобы спастись, людям приходилось прыгать из окон. Сейчас на месте работают спасатели. #Тверь #пожар #спасатели / Others
21 апреля 2022 г.
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