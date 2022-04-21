Тверь заволокло дымом из-за сильного пожара, есть погибшие

По меньшей мере 5 человек погибли в результате пожара в российской Твери. Огонь вспыхнул в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны России. Пламя быстро охватило здание. Чтобы спастись, людям приходилось прыгать из окон. Сейчас на месте работают спасатели. #Тверь #пожар #спасатели