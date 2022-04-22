В текущем году Германии грозят рекордные расходы на российские энергоносители — нефть и газ, пишет немецкое издание Deutsche Wirschafts Nachrichten. В 2022 году Берлин может заплатить за российскую нефть €14,3 млрд (по сравнению с €11,4 млрд в прошлом году), траты на газ могут вырасти еще больше: с €8,8 млрд в 2021 году до €17,6 млрд в 2022. Также примерно в €2 млрд обойдется российский уголь.

Берлин до конца текущего года рассчитывает отказаться от импорта угля и нефти, а к середине 2024-го — от газа. В начале года Германия получала более половины — 55% — импорта природного газа из РФ, к настоящему моменту долю удалось сократить на 15%. Ожидается, что российский газ можно будет заменить сжиженным природным газом из Катара, США и других стран.

Германия и другие государства Запада столкнулись с резким ростом цен на топливо после ввода масштабных санкций против России из-за войны в Украине. В ответ на ограничения Москва перевела оплату поставок природного газа в страны, которые она считает недружественными, в рубли. После заявления об этом Владимира Путина впервые с 3 марта цена за доллар в ходе торгов на Московской бирже опустилась ниже 100 руб.

Страны Большой семерки не согласны с позицией Москвы и считают требование платить за газ в рублях односторонним нарушением контрактов. В ответ представитель российского президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу PBS заявил: «Нет оплаты — нет газа». Он добавил, что Россия не собирается «делать из этого благотворительность и бесплатно отправлять газ в Западную Европу».

Из-за роста цен на энергоносители европейские лидеры нередко поднимают тему полного эмбарго на российские нефть и газ. Так, об отказе от импорта газа из России высказался президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что его стране не нужен российский газ. По словам Макрона, Париж работает над тем, чтобы закупать топливо у других поставщиков.

Австрия в свою очередь отказалась от российской нефти. Компания OMV заявила о прекращении ее импорта и переработки, добавив, что доля российского сырья в стране и без того была небольшой. Поэтому после отказа нефть удалось безболезненно заменить с помощью альтернативных поставщиков, говорили в OMV.

Полный запрет на импорт российских нефти, угля и газа ввел президент США Джо Байден, а Демократическая и Республиканская партии в Конгрессе поддержали это решение. При этом первой из западных стран от российской нефти отказалась Канада: еще 1 марта премьер-министр страны Джастин Трюдо объявил, что вводит санкции против отрасли, которая принесла «большую пользу президенту [России Владимиру] Путину и его олигархам».

Попытки снизить зависимость страны от российского импорта предпринимает и Турция, которая находится на завершающей стадии переговоров с немецким Deutsche Bank о кредите в размере миллиарда евро для финансирования закупок сжиженного природного газа.

При этом многие европейские страны не раз заявляли о том, что не смогут в скором времени отказаться от поставок газа из России.