ПОЛИТИКА
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Мальчик спасся от оползня в холодильнике
11-летний мальчик провел в холодильнике около 20 часов, спасаясь от оползня. Его обнаружила поисково-спасательная бригада, разбиравшая завалы после разрушительного тропического шторма «Меги», бушующего на Филиппинах. Местные власти заявили, что у ребенка сломана нога, но он в сознании и его состояние стабильно. В результате оползня мать и младший брат мальчика пропали без вести, отец погиб. По оценкам спасателей, шторм «Меги» унес жизни по меньшей мере 202 человек. #trtнарусском #Мальчик #оползень #спряталсявхолодильнике
оползень / Others
10 сентября 2022 г.
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