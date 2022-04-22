22 апреля 2022 г.
ПОЛИТИКА
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Израильская полиция снова штурмовала мечеть Аль-Акса
Израильские силовики вновь вторглись на территорию священной мечети Аль-Акса после утренней молитвы в пятницу. Палестинцы забросали военных камнями, те в ответ применили шумовые гранаты и резиновые пули. В результате стычек пострадали не менее 30 палестинцев, 14 из них госпитализированы, сообщили в Палестинском Обществе Красного Полумесяца. #Мечеть #Палестина #Израиль
Израильская полиция снова штурмовала мечеть Аль-Акса / Others
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