Израильская полиция снова штурмовала мечеть Аль-Акса

Израильские силовики вновь вторглись на территорию священной мечети Аль-Акса после утренней молитвы в пятницу. Палестинцы забросали военных камнями, те в ответ применили шумовые гранаты и резиновые пули. В результате стычек пострадали не менее 30 палестинцев, 14 из них госпитализированы, сообщили в Палестинском Обществе Красного Полумесяца. #Мечеть #Палестина #Израиль