ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Израильская полиция снова штурмовала мечеть Аль-Акса
Израильские силовики вновь вторглись на территорию священной мечети Аль-Акса после утренней молитвы в пятницу. Палестинцы забросали военных камнями, те в ответ применили шумовые гранаты и резиновые пули. В результате стычек пострадали не менее 30 палестинцев, 14 из них госпитализированы, сообщили в Палестинском Обществе Красного Полумесяца. #Мечеть #Палестина #Израиль
Израильская полиция снова штурмовала мечеть Аль-Акса / Others
22 апреля 2022 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us