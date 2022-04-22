ПОЛИТИКА
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В сети появился пародийный ролик про оборонный бюджет РФ от высокопоставленных чиновников
Центр «Досье» опубликовал пародийный ролик про оборонный бюджет России, снятый в 2019 году к юбилею замминистра обороны Татьяны Шевцовой. В нем высокопоставленные чиновники поют о коррупции и недостатке финансирования в сатирическом контексте. #Россия #Шевцова #Минобороны
В сети появился пародийный ролик про оборонный бюджет РФ от высокопоставленных чиновников / Others
22 апреля 2022 г.
Истории
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