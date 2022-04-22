В сети появился пародийный ролик про оборонный бюджет РФ от высокопоставленных чиновников

Центр «Досье» опубликовал пародийный ролик про оборонный бюджет России, снятый в 2019 году к юбилею замминистра обороны Татьяны Шевцовой. В нем высокопоставленные чиновники поют о коррупции и недостатке финансирования в сатирическом контексте. #Россия #Шевцова #Минобороны