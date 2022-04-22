В крупнейшем городе Турции завершается начавшаяся в последнее воскресенье перед православной Пасхой церемония приготовления освященного ароматического масла миро (греч. — «благовонное масло»), пишет «Анадолу». Оно традиционно готовится в Патриархате греческой православной церкви в Стамбуле.

Церемонии приготовления благовонного масла проводятся 8 веков примерно раз в10 лет. В последний раз миро готовилось в 2012 году.

В состав миро входят 57 ингредиентов, в том числе ткань тибетской газели, амбру (вещество, образующееся в пищеварительном тракте кашалотов), оливковое масло и розовая вода. Немаловажную роль играет и использование специй и сырья, произведенного в Турции.

Для получения масла ингредиенты в течение трех дней кипятят в медных котлах, возраст которых превышает два века, чтобы извлечь их эссенцию. Химиков и специалистов для приготовления миро выбирает патриарх греческой православной церкви в Стамбуле Варфоломей I. Перед церемонией он закрепляет на их одежде специальные медали.

Ответственный за производство Миро в этом году Йорги Савич рассказал «Анадолу», что занимается производством масла уже 50 лет. «Масло готовят из различных тканей растительного происхождения. В составе есть цветы, ветки, корни, лук и некоторые животные смеси», — пояснил он. По словам Йорича, миро состоит из ингредиентов со всех частей света, в том числе из Китая, Юго-Восточной Азии, африканских стран, Шри-Ланки, Саудовской Аравии, Сирии и Турции.

Написанный на средневековом греческом и османском турецком языках список ингредиентов миро закреплен в документах патриархата. Большинство продуктов для приготовления масла покупаются на Рынке специй в Стамбуле (Египетский рынок, Мысыр-чаршысы), остальные привозятся из-за рубежа.

В Стамбуле после приготовления масла проводятся церемонии с его использованием. Оттуда миро отправляется в православные церкви по всему миру, кроме России, Румынии и Сербии, которые производят собственное масло.

В православной традиции миро играет важную символическую роль и используется во многих религиозных церемониях и обрядах, прежде всего, при таинстве миропомазания.