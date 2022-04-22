Власти индийского штата Мадхья-Прадеш снесли дома, в которых жили мусульмане, выразившие протест против громко игравшей у мечети в городе Бхопал во время Рамадана музыки. Об этом сообщает Amnesty International.

Священный месяц мусульман совпал с индуистским праздником Рам Навами, из-за чего рядом с мечетью были установлены динамики с громкой музыкой. Пришедшие на богослужение верующие выразили недовольство музыкой, сопровождавшей процессию, однако реакция на замечание была агрессивной, и у мечети начались столкновения.

Вскоре после этого были также снесены дома нескольких мусульманских семей в этом же населенном пункте. По информации Amnesty International, таким образом местные власти решили проучить представителей религиозного меньшинства, хотя большинство пострадавших семей — малоимущие.

Исламский религиозный лидер из Бхопала Саид Муштак Али Надви осудил произошедшее и призвал установить на мечетях камеры наружного наблюдения, чтобы не допустить подобных актов агрессии.

«За последние несколько дней страна стала свидетелем трагических событий, связанных с антимусульманскими настроениями и риторикой ненависти, — заявил по этому поводу глава Amnesty International в Индии Аакар Патель. — Кроме того, противоправные действия властей, без предупреждений уничтоживших частную собственность людей, которых подозревали в мятеже, грубо нарушает закон». Он также заявил, что местные власти должны провести независимое расследование произошедшего и наказать нарушителей закона, а жертвам выплатить компенсацию.

В ходе возникшего скандала представители местной администрации встретились с одной из семей, лишившихся жилья, и пообещали 60-летней Хасине Фахру, что ее переселят в жилой комплекс.

В начале 2022 года американский правозащитник и основатель организации Genocide Watch Грегори Стэнтон предсказал геноцид исповедующего ислам населения в Индии. Он предупреждал об угрозе геноцида тутси в Руанде задолго до 1994 года. Стэнтон напомнил, что геноцид — это не событие, а процесс, и провел параллели между антимусульманской политикой индийского премьер-министра Нарендры Моди и дискриминацией рохинья в Мьянме в 2017 году, которое привело к военному преследованию этого мусульманского народа.

Ранее о росте расизма и дискриминации в отношении мусульман в Германии заявил турецкий посол Ахмед Башар Шен. В качестве примера насущной проблемы он привел трагедию в немецком городе Ханау, где 19 февраля 2020 года в одном из кафе неонацист убил девять человек и ранил пятерых, как предполагало следствие, по причинам расовой и религиозной ненависти.

Ранее TRT на русском писало выявленном Советом по американо-исламским отношениям высоком уровне буллинга студентов-мусульман в школах США. Около половины учащихся, исповедующих ислам, заявляли о буллинге из-за своей веры. Также более половины респондентов — 55,7% — рассказывали о том, что чувствуют себя неуверенно и некомфортно из-за вероисповедания, следует из документа.