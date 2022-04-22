В пятницу, 22 апреля, в Шуше, втором по величине городе Карабаха, открылся V съезд азербайджанцев мира, сообщает «Анадолу». В мероприятии принимают участие 400 делегатов из 65 стран мира. В повестке форума такие темы, как: «Задачи, стоящие перед азербайджанской диаспорой в послевоенный период» и «Вклад азербайджанской диаспоры в восстановление и реконструкцию Карабаха». Мероприятие продлится два дня.

Как передает «Вестник Кавказа», съезд начался с исполнения гимна Азербайджана, затем его участники почтили память бывшего президента страны Гейдара Алиева.

В своей речи перед собравшимися президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что Минская группа ОБСЕ по факту занималась не разрешением многолетнего карабахского кризиса и урегулированием отношений Баку и Еревана, а пыталась заморозить оккупацию азербайджанских земель. Переговоры по поводу Карабаха продолжались 30 лет и были бессмысленными, отметил он: они не дали никакого результата.

Резолюции Совета безопасности ООН о выводе армянских войск из Азербайджана не исполнялись, а Ереван отказывался идти на диалог даже тогда, когда военные силы стали существенно неравными в пользу Азербайджана, сказал президент. Алиев отметил, что до последнего надеялся, что руководство Армении осознает невозможность удержания под оккупацией земли другого государства в XXI веке.

По его словам, с самого момента избрания главой государства его приоритетными задачами были - решение карабахской проблемы и постконфликтное развитие Азербайджана.

Алиев заявил, что азербайджанцы всего мира десятилетиями стремились достичь одной цели — деоккупации исторических земель. «Я говорил, что каждый из нас, каждый день своим трудом, работой, каждый на своем месте, приближаем этот священный день, — отметил он. — Не было более важной и высшей задачи, чем освобождение наших земель от оккупации».

Он напомнил, что Азербайджан боролся «не только с мировым армянством», но и с «покровителями Армении». «Поэтому историческое значение этой победы еще более велико. Мы доказали, что готовы идти на смерть. Умереть, но не сдаваться — наша молодежь, воспитанная в период независимости в духе патриотизма, шла на смерть, сознательно шла на смерть во имя Родины», — сказал президент.