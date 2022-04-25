Стрельба в престижном районе Вашингтона: ранены двое взрослых и ребенок

Стрелок, открывший огонь в Вашингтоне на Коннектикут-авеню рядом с частной школой Эдмунда Берка и университетом округа Колумбия, покончил с собой до ареста. Об этом сообщает полиция города. За несколько часов до этого он начал стрельбу в престижном районе, в результате чего двое взрослых и один ребенок получили ранения. Они госпитализированы. #Колумбия #Вашингтон #стрельба