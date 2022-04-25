ПОЛИТИКА
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В Буэнос-Айресе прошли массовые экопротесты в День Земли
В Буэнос-Айресе отметили День Земли массовыми экопротестами — шествиями и митингами. На улицы вышли в основном студенты, которые потребовали от властей изменить отношение к проблемам экологии и климатических изменений. Протесты прошли под лозунгом «Экологическая справедливость — это социальная справедливость». #БуэносАйрес #ДеньЗемли #протесты
В Буэнос-Айресе прошли массовые экопротесты в День Земли / Others
25 апреля 2022 г.
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