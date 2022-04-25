В Буэнос-Айресе прошли массовые экопротесты в День Земли

В Буэнос-Айресе отметили День Земли массовыми экопротестами — шествиями и митингами. На улицы вышли в основном студенты, которые потребовали от властей изменить отношение к проблемам экологии и климатических изменений. Протесты прошли под лозунгом «Экологическая справедливость — это социальная справедливость». #БуэносАйрес #ДеньЗемли #протесты