В столице Австрии Вене открылась выставка в память о дипломатах, убитых армянскими террористическими организациями, в том числе ASALA. «Мы считаем своей задачей еще раз напомнить мировой общественности, что большая часть преступников так и не была установлена и не была привлечена к ответственности», — сказал глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун на открытии выставки в Софийском зале в воскресенье, 24 апреля.

Выставка об убитых турецких дипломатах ранее проходила в Стамбуле, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Вашингтоне. Она будет открыта для жителей и гостей австрийской столицы до вечера понедельника. На выставке памяти турецких дипломатов, ставших жертвами армянского террора в 1973-1984 годах, можно ознакомиться с фотографиями, снимками мест преступлений и различной инфографикой.

Выступая на открытии выставки, Фахреттин Алтун отметил, что атаки армянских террористических групп происходили почти исключительно в странах Запада. В результате терактов погибли 58 граждан Турции, в том числе 31 дипломат.

По словам Алтуна, армянские террористические организации, прежде всего ASALA, пытались представить свои преступления законными в свете событий 1915 года в Османской империи. Выставка должна показать истинную подоплеку этих терактов.

Серия атак армянских террористических групп началась с убийства генерального консула Турции в Лос-Анджелесе Мехмета Байдара и консула Бахадыра Демира. Еще одной жертвой стал посол Турции в Вене Даниш Туналыгиль, убитый в 1975 году. Говоря об Эвнере Эргюне и Эрдогане Озене, погибших от рук армянских террористов в Вене в 1984 году, Алтун сказал: «Сегодня мы находимся в правильном месте, чтобы почтить память наших дипломатов, ставших жертвами террора ASALA».