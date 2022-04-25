ПОЛИТИКА
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В исторической мечети Антальи провели первый за 126 лет таравих
В Анталье после пятилетних реставрационных работ открыли мечеть Шехзаде Коркут, которая считается символом покорения сельджуками города в 1207 году. Там также впервые за 126 лет прошла ночная молитва месяца Рамадан (таравих). Мечеть Шехзаде Коркут была закрыта для богослужений после сильного пожара в 1896 году. Реставрационные работы начались в 2017 году. #Анталья #Шехзаде #Таравих
таравих / Others
25 апреля 2022 г.
Истории
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