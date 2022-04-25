Власти Кыргызстана запретили показ российских фильмов о войне в Донбассе и аннексии Крыма в рамках фестиваля «Время правды», сообщил в Facebook министр культуры, информации, спорта и молодежной политики страны Азамат Жаманкулов.

Он заявил, что государственное учреждение «Кыргызтасмасы» приняло решение отозвать у российских фильмов уже выданные прокатные удостоверения и запретить их показ в стране. Такое решение министр объяснил «позицией нейтралитета Кыргызстана» и «нынешней международной ситуацией».

Ранее планировалось, что на фестивале, организованном русским культурным центром «Гармония», в Бишкеке и Оше покажут киноленты «Крым», «Донбасс», «Ополченочка» и так далее. Это уже вторая попытка провести «Время правды»: первая сорвалась из-за того, что фильмы раскритиковали активисты, а один из торговых центров, где планировали показы, отказался от участия в проекте. Кинофестиваль активно рекламировался в Бишкеке, также объявление о нем публиковалось на сайте посольства России в Кыргызстане.

Незадолго до этого Госкомитет национальной безопасности страны призвал кыргызстанцев не надевать 9 мая военную форму и костюмы с обозначением буквы Z, которую российские власти используют как символ поддержки войны в Украине. Кыргызское ведомство заявляло, что подобная одежда «способствует разжиганию межнациональной розни».

Ранее TRT на русском писал о том, что в Бишкеке милиция начала штрафовать водителей, на автомобили которых приклеена наклейка с символом Z. В правоохранительных органах уточняли, что это является нарушением статьи 194 КоАП («Управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего согласования с уполномоченным органом в сфере внутренних дел»).

«Согласно закону, налагается штраф в 5,5 тысячи сомов [около $57], а машина водворяется на штрафстоянку, — сообщили там. — На авто запрещается наносить наклейки, не имеющие соответствующих разрешений и лицензий».

Буквы Z и V сейчас наносят, в частности, на российскую военную технику. В российском Минобороны публично поясняли, что латинская буква Z означает «за победу», а V — «сила в правде» и «задача будет выполнена», однако в реальности это знаки для индентификации той или иной группировки войск, в том числе с воздуха.