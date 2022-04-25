Успешные для Эммануэля Макрона результаты второго тура президентских выборов во Франции вряд ли успокоили евросообщество по поводу внутренней стабильности одного из важнейших его членов. Его основная соперница Марин Ле Пен продемонстрировала в этом году экстраординарные результаты, став первым в истории республики кандидатом от ультраправых сил с таким высоким уровнем (41%) поддержки. Принято считать, что ее рывок в борьбе за власть отразил крайнее недовольство французов действующей в стране политической системой.

Если говорить о численном выражении, то лидер ультраправых смогла аккумулировать поддержку свыше 13 млн человек, что примерно на пять миллионов больше, чем во время предыдущей президентской кампании, проходившей в 2017 году. Это прыжок вперед, который не оставляет сомнений: стратегия противницы Макрона, преследующая цель вывести ее радикальную партию во французский политический мейнстрим, оказалась в значительной степени успешной. Разумеется, сама Ле Пен не могла не обратить на это внимание своих избирателей.

Выступая по итогам дня голосования, она заявила, что результаты второго тура — доказательство огромного недоверия ее соотечественников к действующему руководству страны и европейской бюрократии. «Избиратели показали, что им нужна сильная оппозиционная сила Макрону», — отметила Ле Пен. Как обращают внимание европейские издания, речь лидера ультраправых была предупредительным выстрелом для Брюсселя, который, как кажется, до сих пор пытается опомниться после британского референдума о выходе из ЕС.

Обострившиеся симптомы социальной поляризации заставили Макрона в своей речи, прозвучавшей после голосования, пойти на откровенность. «Наша страна полна сомнений и разногласий, поэтому нам нужно быть сильными», — сказал он.

Но с получением желанного пятилетнего мандата для Макрона не заканчивается череда политических испытаний: ему придется выдержать еще один раунд борьбы за власть, на этот раз — законодательную.

На грани «сожительства»

Своим приходом на пост президента в 2017 году Макрон нанес удар базовым левоцентристским и правоцентристским силам во Франции. Итоги же второго тура в 2022 году дают широкое представление по поводу того, что социалистов и республиканцев уже не спасти, и их кризис, вероятно, только добавит скорости процессу переформатирования политического ландшафта Пятой республики.

В июне Францию ждут выборы в Национальное собрание, от которых будет зависеть то, сможет ли действующий президент беспрепятственно заниматься реализацией своих инициатив или парламент будет преградой на его пути. Ультраправые традиционно плохо справляются с задачей обеспечить себе устойчивое присутствие в этом органе, потому что другие платформы, как правило, объединяются, чтобы не дать сторонникам крайних взглядов повлиять на процесс законотворчества, но битва за парламент — это удачный повод для реванша со стороны левых.

Как показывают результаты соцопроса компании Opinionway, больше половины французов сейчас выступают против формирования в Национальном собрании лояльного Макрону большинства. Так, против победы его соратников из партии «Вперед, республика!» в июне выступают 63% респондентов. В свою очередь, против ситуации, которая во французской политике называется «сожительством» между президентом и парламентом, высказались 35% опрошенных.

Вице-президент Opinionway Бруно Жанбар, впрочем, не считает, что такие итоги соцопросов обязательно сулят поражение представителям партии «Вперед, республика!». «Во-первых, эти 63% делятся на тех, кто хочет «сожительства» с правыми, и тех, кто хочет «сожительства» с левыми. Во-вторых, будут ли эти избиратели вообще голосовать?» — сказал социолог в разговоре с новостным каналом CNews.

Но оппозиция в парламенте — не единственный потенциальный очаг сопротивления.

Возрождение «желтых жилетов»

Накануне президентских выборов посольство США в Пятой республике предупредило своих граждан о рисках «спонтанных митингов», которые могут перерасти в масштабное кровопролитие в городах Франции. Отдельно упоминалась перспектива возникновения беспорядков между манифестантами и силами правопорядка. «Избегайте зон протеста», — призвала американская дипмиссия.

Итоги второго тура показали, что недовольство французского общества связано с отсутствием демократического выбора: от того, чтобы посетить избирательные участки, воздержалось больше людей (свыше 13,6 млн), чем проголосовало за Ле Пен (13,3 млн). Это недовольство имеет все шансы на то, чтобы выплеснуться на улицы. Такие риски признают даже в стане сторонников Макрона.

Источник издания Politico в партии «Вперед, республика!» заявил, что Франция вряд ли столкнется с широкомасштабным антиправительственным движением, однако в эти дни появляется «целый ряд протестных очагов в разных частях страны», некоторые из которых, по его словам, похожи на «желтые жилеты», спонтанную антиправительственную кампанию, появившуюся в 2018 году.

После выборов протесты уже вспыхнули во французских университетах. Манифестанты выражают недовольство тем, что им приходится выбирать между крайне правыми кандидатами и политиками, обладающими поддержкой большого бизнеса. Некоторые видные фигуры «желтых жилетов» сейчас призвали граждан оказать неповиновение. Такие настроения распространились и на левый электорат, разочарованный тем, что все его кандидаты были устранены с поля еще в первом туре голосования.

Профессор французской бизнес-школы INSEAD Дуглас Уэббер называет такой протестный потенциал достаточным основанием считать, что даже хороший результат на выборах в Национальное собрание не избавит Макрона от «очень сильной оппозиции за пределами парламента». «Можно увидеть возрождение движения «желтых жилетов», особенно если рост стоимости жизни продолжится или пойдет на ускорение», — подытожил профессор.