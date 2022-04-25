Несмотря на запрет, не менее десяти стран Евросоюза в последние годы поставляли в Россию оружие, узнал The Telegraph.

Москва получила от них вооружения на общую сумму в €350 млн. При этом, по информации издания, около 78% из общего объема поставок приходится на немецкие и французские компании. Речь идет об отгрузке на €273 млн, в числе прочего комплектующих для танков и самолетов, бомб, ракет и снарядов.

Кроме Франции и Германии, вооружение в Россию поставляли Австрия, Болгария, Великобритания, Италия и Чехия, и есть вероятность, что эта техника сейчас используется на войне в Украине.

Ранее о поставках оружия из Евросоюза в России в обход запретов писали представители проекта InvestigateEurope.

Евросоюз ввел эмбарго на ввоз военной техники в Россию еще в 2014 году из-за аннексии Крыма. «Прямая или непрямая продажа, поставка, передача или экспорт оружия и связанных с ним материальных средств всех типов в Россию гражданами государств-членов или с территорий России государствам-членам запрещается, независимо от того, произошли ли они с их территории или нет», — говорилось в документе.

Тем не менее, компании из Германии смогли воспользоваться «лазейкой» в запрете и продали Кремлю оборудование двойного назначения на сумму €121 млн, в том числе винтовки и бронированную технику. Комментируя эти поставки, немецкие власти утверждали, что Кремль гарантировал гражданское использование товаров. «Если были признаки какого-либо военного использования, лицензии на экспорт не выдавались», — сообщил источник издания в Минэкономики Германии.

В то же время Франция отправила в Россию грузы на €152 млн в рамках 76 экспортных лицензий, рассказали собеседники The Telegraph. По их данным, власти страны негласно разрешили экспортным компаниям выполнять контракты, согласованные до 2014 года. По этим контрактам Москве поставляли бомбы, ракеты, торпеды, а также тепловизионные камеры более чем для 1 тыс. российских танков. В Россию из Франции также отправлялись навигационные системы для истребителей и ударных вертолетов.

Италия после введения эмбарго, по подсчетам The Telegraph, экспортировала в Россию оружие на €22,5 млн, Великобритания — на €2,4 млн, а объем поставок оружия от Австрии, Болгарии и Чехии в период с 2015 по 2022 год составил €49,3 млн.

Используемая странами-экспортерами «лазейка», позволяющая обходить запрет, была закрыта только 8 апреля 2022 года, это произошло на фоне нарастающих протестов со стороны прибалтийских и восточных государств в Евросоюзе.