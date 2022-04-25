Депутаты разработали поправки в законодательство об иностранных агентах, пишет РБК. В документе, помимо прочего, даны определения терминам «иностранный агент» и «иностранное влияние».

Если сейчас иноагентами признают физические лица, получающие финансирование из-за рубежа и занимающиеся политической деятельностью, то в новом законопроекте предлагается считать иноагентами тех, кто получает «поддержку и (или) находится под иностранным влиянием в иных формах».

Также расширен список видов деятельности, подпадающих под действие законодательства об иноагентах. Речь идет о политической деятельности, целенаправленном сборе сведений в области военной и военно-технической деятельности России, распространении сообщений и материалов, предназначенных для неограниченного круга лиц, а также участии в создании таких сообщений и материалов.

Авторы законопроекта уточнили, что под иностранным влиянием понимают предоставление лицу поддержки иностранным источником (например, иностранным государством, его органами власти, международными организациями), оказание воздействия на это лицо, «в том числе путем принуждения, убеждения» и другими способами.

Один из соавторов документа, зампредседателя комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Андрей Луговой ответил на вопрос РБК, как может быть на практике доказано, что на кого-то оказывалось воздействие путем принуждения и убеждения. По его словам, эта формулировка предложена к первому чтению, а ко второму ее планируется «раскрыть» более подробно. При подготовке ко второму чтению законодатели и представители общества «смогут взглянуть на законопроект свежим взглядом» и предложить дополнительные изменения, сказал он.

Поддержкой иностранного источника депутаты считают получение иностранного финансирования, организационно-методической, научно-технической помощи, а также помощи в иных формах. При этом отнести физическое лицо к иноагентам после принятия закона можно будет, даже если оно не получает иностранное финансирование.

Источник РБК в Госдуме привел пример, подразумевающий, что если «человек проходил обучение за рубежом, как организовывать несанкционированные митинги, и занимается организацией таких несанкционированных мероприятий, то есть политической деятельностью на территории России, то это может являться основанием для признания его иноагентом».

При этом, согласно поправкам, при включении в реестр Минюст теперь должен будет сообщать, на каком основании то или иное лицо было признано иноагентом «с указанием конкретных норм» закона. Также предлагается создать единый реестр со списком всех иноагентов вместо существующих сейчас четырех списков. Это НКО, СМИ (вместе с журналистами-физлицами), незарегистрированные общественные объединения и физические лица вне зависимости от гражданства.

Глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что необходимость нового закона связана с желанием объединить все требования к иноагентам в одном законе, а также «определиться в понятиях», подробно описав, что означает статус иноагента, разъяснить понятие «иностранное влияние» и т.д.

«Главная цель введения нашего законодательства об иноагентах не запретительная, не репрессивная, а в большей степени информационная, направленная на обеспечение прозрачности их деятельности, — отметил он. — Если данная деятельность не противоречит российскому законодательству, но опирается на поддержку извне, наше общество вправе знать об источниках иностранного вмешательства во внутриполитические дела страны».

При этом глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас, комментируя эту инициативу, заявил, что вносить изменения в закон об иноагентах сейчас нецелесообразно, так как еще не сформирована его правоприменительная практика. По его словам, сейчас необходимо выработать законодательную практику, прежде чем принимать решение о внесении каких-либо изменений в закон. «В первую очередь необходимо руководствоваться национальными государственными интересами и позицией, в том числе, органов, которые наделены правами регуляторов в этой сфере», — посчитал сенатор.

В 2021 году в ходе процесса о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» представитель российской прокуратуры заявил, что отсутствие маркировки иностранного агента на публикациях может формировать негативный образ государства и приводить граждан к депрессии.