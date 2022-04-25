Российская социальная сеть VK обратилась в Минцифры с просьбой помочь закупить «десятков тысяч серверов», которые стали необходимы из-за дефицита импортной техники. Об этом сообщает «Коммерсант».

Сама компания сейчас не может закупить вычислительную технику, необходимую для текущей работы и расширения мощностей. При этом в Минцифры изданию заявили, что ведомство вместе с Минпромторгом «принимает меры по обеспечению госсектора и коммерческих компаний достаточным объемом российской вычислительной техники, которая отвечает самым высоким требованиям».

В то же время в VK отметили, что рост активности со стороны пользователей привел к увеличению нагрузки на IT-инфраструктуру компании, но у нее «есть необходимый резерв мощностей для обеспечения бесперебойной работы сервисов на продолжительный период».

VK — вероятно, не единственная российская IT-компания, которая столкнулась с такими сложностями, пишет «Коммерсант». По данным издания, трудности с закупкой новой техники могут быть у «Яндекса», так как эта компания приостановила многие из запланированных инвестиций в новые и экспериментальные сервисы в России и за рубежом и отозвала свой прогноз на 2022 год.

Действительно, сейчас купить коммерческие партии нового оборудования в России фактически невозможно, сообщают источники газеты. «Серверы купить невозможно даже на вторичном рынке, подержанная техника разлетелась в начале марта, несмотря на заоблачные цены», — пояснил он.

На складе предприятия «Промобит» остался запас комплектующих только на несколько сотен серверов, подтвердил «Коммерсанту» его директор Максим Копосов. «Мы пошли по пути производства серверов на российских процессорах, но и с ними сейчас туго. У нас есть запас в несколько сотен «Эльбрусов», и еще мы заказали порядка тысячи «Байкалов», — пояснил он.

Ранее в России предсказывалидефицит серверов для госсектора. Он может наступить уже в течение двух месяцев, и в этом случае правительство будет по упрощенной процедуре заключать контракты на аренду свободных мощностей у коммерческих операторов ЦОД. Источник тогда заявлял, что «ситуация крайне серьезная, такого никто не ожидал, но реально существующих мощностей госсектору хватит максимум на полтора месяца работы».