В бельгийском порту Зебрюгге на таможне задержаны около 8 тыс. дорогих автомобилей, предназначавшихся для отправки в Россию, пишет The Wall Street Journal. Они не могут быть отправлены в страну из-за действующих санкций.

Среди «застрявших» на границе автомобилей несколько Lexus, Cadillac и Mercedes. Они прибыли из Азии, пишет издание, и ожидалось, что они будут переправлены в российские порты. Однако в марте из-за войны в Украине Евросоюз запретил экспортировать в страну предметы роскоши, в том числе машины стоимостью более €50 тыс. Эти ограничения были введены в четвертом пакете ограничений. Кроме автомобилей в бельгийском порту находятся другие товары, запрещенные к ввозу в Россию, в том числе запчасти для самолетов, химикаты и полупроводники, причем всего в порту Зебрюгге для проверки заблокированы более тысячи контейнеров.

Как ранее писал The Bell, после введения санкций выяснилось, что Россия действительно очень зависима от поставок западных товаров. Так, по данным Росстата, доля импорта машин и оборудования в 2021 году составляла 48,4%, продуктов питания — 11,4%, продукции химической промышленности — 18,6%. Показатели, связанные с товарами, изготовленными с использованием иностранного сырья, показатели еще выше: 24% в продовольствии и 70-75% в непродовольственных потребительских товарах, выяснило издание.

The Bell разделил причины, по которым иностранные товары не могут попасть в Россию, на три группы. Первая из них связана с товарными санкциями, то есть законодательным запретом на поставки определенных категорий продукции и сырья. Вторая, по данным издания, оказалась еще более болезненной для российского рынка: намного сильнее, чем страновые санкции, по нему ударил добровольный отказ западных компаний поставлять товары. Ранее Йельская школа менеджмента сообщила, что за время войны 750 предприятий добровольно свернули свою деятельность в России или свели ее до минимального уровня.

Однако самые серьезные проблемы связаны с третьей группой причин: это логистические сбои из-за разрыва налаженных цепочек поставок. С конца февраля западные страны начали закрывать небо для российских самолетов, а второй пакет санкций Евросоюза поставил точку в этом процессе, запретив полеты российских самолетов над всей территорией ЕС. Из-за этого стало невозможно доставлять в Россию по воздуху химические реагенты для фармацевтических исследований и некоторые продукты питания, в том числе морепродукты из Японии и с Фарерских островов.