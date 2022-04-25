В апреле Минюст России исключил из реестра филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций сразу 15 таких подразделений. Ведомство обвиняет их в нарушении российских законов, что традиционно порицаемые называют «безжалостным подавлением инакомыслия», а большинство россиян — правильным решением властей. «Господ вышвыривают из России абсолютно по делу», — давно говорят они.

Вершина айсберга

В списке исключенных из реестра организаций оказались почти десяток немецких фондов. Если поверхностно смотреть на их деятельность в РФ и верить официально декларируемым целям, то можно даже возмутиться решению российских властей, что и делают некоторые эксперты — особенно те, кто с этими фондами связан деньгами.

Так, филиал германского «Фонда Фридриха Науманна за свободу» называет своей целью укрепление гражданского общества. При его поддержке проходили книжные ярмарки, выставки, научные конференции, показы фильмов. Причем филиал в Москве курировал работу в России, а также Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. Или, например, филиал германского «Фонда Ханнса Зайделя» проводил конференции с участием российских и немецких политиков и экспертов и предоставлял специалистам стипендии для работы в Германии.

Филиал фонда имени Генриха Белля осуществлял проекты в сфере развития гражданского общества, политического образования, прав человека, международного диалога, экологии. Определенное время мало кого смущало, что он был связан с партией «Союз 90/Зеленые», как и то, что «Фонд Розы Люксембург — Анализ общественного развития и гражданское просвещение» имел связь с немецкой партией «Левые».

Однако немецкие фонды давно находятся в поле зрения российских властей. Не закрывали на них глаза даже при дружественной Ангеле Меркель. Так, в 2021-м было предписано прекратить деятельность в РФ трем немецким НКО: «Немецко-русский обмен», «Центр либеральной современности» (LibMod) и «Форум русскоязычных европейцев». Прокуратура тогда установила, что «их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», но не уточнила, какую.

На это решение в Германии отреагировали на высоком уровне. Бывший в то время министром иностранных дел Хайко Маас назвал его «серьезным препятствием для улучшения отношений с Россией» и призывал РФ «отменить этот шаг и способствовать свободному обмену между гражданским обществом».

«Что раздражает российские власти, впрочем, тоже понятно, — рассуждала тогда «Новая». — Так, LibMod призывает Европу наложить мораторий на проект газопровода «Северный поток — 2», поскольку он «разжигает разногласия в Европе, противоречит целям ЕС в области климата, ставит под угрозу безопасность Украины и является препятствием для нового начала трансатлантических отношений»». Но это — лишь вершина айсберга…

За благими намерениями

В 2018-м журналист-международник Владислав Гулевич в издаваемом российским МИДом журнале рассуждал: «Германские НПО: для России или против России?». В деятельности немецких фондов в России он выделил 5 основных тенденций. Так, некоторые из них уделяли чрезмерное внимание к региональным процессам и, мягко говоря, своеобразно их трактовали. «Неизбежные недочеты в административной политике становятся поводом для организации информационных мероприятий, придающих этим недочетам чуть ли не абсолютный характер», — объяснял Гулевич.

Также фонды стремились изменить политическую культуру и политическое мышление россиян в пользу пропагандируемых Западом новшеств, которые не свойственны и даже чужды местным традициям: например, однополые отношения, нивелирование роли религии в общественно-политической жизни и т.п. Запрещенный только в апреле этого года фонд Белля еще в 2018-м был замечен в проведении провокационных исследований, шедших вразрез с культурными традициями и исторической памятью.

Кроме того, Гулевич увидел «намеренное выпячивание отдельных трагических страниц внутрироссийской истории, придание этим событиям большего исторического масштаба, а в современной жизни россиян — большего веса, стремление искусственно отяготить российскую историческую память отрицательными событиями (излюбленная тема — репрессии 1930-х), при полном игнорировании выдающихся фигур и прогрессивных периодов российской истории».

Также в деятельности немецких фондов в России прослеживалась тенденция подорвать вклад в разгром нацистов во Второй мировой войне. И еще — «стремление скрыть за искусственно подобранными и вырванными из общего контекста событиями российской истории нелицеприятные факты из истории Запада, в том числе завоевательные планы в отношении России».

Очевидно, что, если бы Россия занималась подобной деятельностью на территории других стран, — никто из них не одобрил бы это и, скорее всего, отреагировал бы жестче, чем РФ сейчас, писал автор.

«Наша деятельность частично финансируется Министерством иностранных дел ФРГ», — отмечалось на официальном сайте запрещенного в 2021-м НКО «Центр либеральной современности». То есть организация не только открыто констатировала факт своей ангажированности с внешнеполитическим ведомством Германии, но и не стеснялось публиковать и поддерживать материалы, где прослеживалось четкое желание смены политического режима в России. ««Центр либеральной современности» устами своего руководителя открыто признает, что предпринимал и намерен продолжить попытки повлиять на общественно-политические процессы в России», — отмечал депутат Госдумы Василий Пискарев.

Как отмечали даже далекие от пропаганды политологи, фонды и НКО, призванные в первую очередь способствовать выстраиванию диалога с Россией в социальных, культурных и экономических измерениях, выступали центрами аккумуляции протестных настроений.

Часто «политические» фонды Германии выступали и в качестве операторов денежных траншей, которыми оплачиваются работа по сбору данных в открытых источниках и проведение социологических опросов среди россиян. Так, отмечает «Октагон», Фонд имени Фридриха Эберта периодически оплачивал работу социологов из «Левада-центра». Например, в мае 2020 года в фонде активно интересовались протестными настроениями среди российской молодёжи. А представляющий немецких либералов Фонд Фридриха Наумана периодически и вовсе проводил опросы самостоятельно.

Ещё одной статьей расходов таких фондов является работа с оппозицией. Их представители открыто присутствуют на съездах партий (в основном — оппозиционных). Например, считается, что Фондом Аденауэра был сформирован руководящий костяк протестов в Минске.

«Все дальше будет продолжаться»

Тем не менее, старший преподаватель юридического факультета Финансового Университета при правительстве России Игорь Семеновский считает, что объявленные в этом году нежелательными организации прекратят свою деятельность на территории России, но не в отношении России. «Мы их закрыли на территории России, это не означает, что они закроют они свое дело в принципе в отношении России, поэтому все дальше будет продолжаться».

Он уточнил РБК: «Формально, юридически это мы сейчас объявили — если организация, ее запись исчезает из реестра, ее деятельность прекращается. Но фактически мы понимаем, что эта организация является структурным подразделением более широкой глобальной сети, которая действует на территории Украины, ряда других государств, включая Западную Европу. Поэтому фактически обзоры и вся деятельность в отношении России не закроется». И некоторые из фондов уже заявили о желании обжаловать решение и продолжать свою деятельность в РФ.

Однако Семеновский отметил, что все-таки их деятельность будет затруднена на территории России с получением данных, с оперативным получением информации. И согласно закону, деятельность организации, признанной нежелательной, на территории России недопустима, все проекты должны быть свернуты, банки и любые другие финансовые учреждения не могут открывать ей счета. Участие в деятельности такой организации карается уголовной ответственностью. Возможности наказания широкие — от штрафа до лишения свободы на срок до шести лет.