Российским властям потребуется около десяти лет, чтобы восстановить экономику страны до уровня 2021 года, Украине — пять лет. Падение ВВП России в текущем году составит 11,1% (ВВП Украины, с которой Россия ведет войну, сократится на 45,7%), а в 2023 году падение российского валового внутреннего продукта может замедлиться до 1,9%, узнали аналитики S&P Global Market Intelligence (исследование изучило РБК). Рост ВВП может ожидаться только в 2024 году, он составит около 1,6%, а еще через два года ВВП России вырастет на 1,9%.

При этом инфляция в стране в 2022 году составит 17,8%, полагают авторы исследования, в 2023 году — 10%, в 2024 году — 7,5%, к 2026 году она должна сократиться до 4,6%.

Помимо Украины, падение экономики, по мнению аналитиков, произойдет в Беларуси, Киргизии и Таджикистане, это связано с тесными экономическими связями этих стран с Россией. Другим странам бывшего СНГ удастся избежать рецессии, однако растущая инфляция, сбои в цепочках поставок и изменение потребительского поведения все же ослабят рост экономики, считают в S&P.

До этого в апрельском прогнозе Международного валютного фонда сообщалось, что ВВП Украины из-за войны по итогам текущего года может упасть на 35%, России — на 8,5%, а общемировой рост ВВП замедлится в два раза — с 6,1% в прошлом году до 3,6%.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в середине апреля утверждал, что Минфин и Минэкономразвития сейчас формируют свой прогноз по снижению российского ВВП в этом году. «Безусловно, [ВВП] будет снижаться. По официальному прогнозу будет более 10% снижение», — отмечал он.

В марте российский Центробанк представил консенсус-прогноз, в котором заявил, что ожидает снижения ВВП страны в 2022 году на 8%. Этот показатель стал бы рекордным с 1994 года, когда валовой внутренний продукт страны снизился на 12,7%. При этом инфляция по итогам года, как ожидается, может составить 20% (ранее ожидалось 5,5%). Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в своем исследовании, в свою очередь, сообщал, что ВВП России по итогам текущего года упадет на 10%, Украины — на 20%, а Беларуси — на 3%.

«С помощью посредников прекращение огня произойдет в течение пары месяцев, вскоре после этого начнутся крупные восстановительные работы в Украине, которые приведут ВВП Украины к концу 2023 года к уровню, близкому, но все еще ниже довоенного уровня, — говорилось в докладе. — Ожидается, что санкции в отношении России сохранятся в обозримом будущем, обрекая российскую экономику на стагнацию в 2023 году (после резкого падения ВВП в 2022 году) с негативными последствиями для ряда соседних стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии».