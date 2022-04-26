Из-за принятых после вторжения России в Украину санкций страну покинет компания Ural Motorcycles, производящая мотоциклы с коляской. Производство будет перенесено в Казахстан, рассказал генеральный директор предприятия Илья Хаит в интервью на YouTube-канале Ural Motorcycles.

Компания столкнулась с нехваткой ряда комплектующих, попадающих под санкции, а также с запретом на импорт техники из России, уточнил он. Также проблемы Ural Motorcycles связаны с тем, что большая часть их мотоциклов экспортируется в западные страны, в том числе в США. Вывозить технику туда из России сейчас представляется крайне сложным.

Новая сборочная площадка компании уже организована в казахстанском Петропавловске, который расположен в 600 км от Ирбита в Свердловской области, где ранее базировалось производство мотоциклов. На самом Ирбитском мотоциклетном заводе (ИМЗ) работа не прекратится: там будут изготавливать рамы и элементы корпуса для мотоциклов.

Хаит заявил, что компания также вынуждена будет сократить часть штата на прежнем предприятии и нанять новых сотрудников в Петропавловске, а основной управляющий состав переедет в Казахстан.

В Ural Motorcycles приняли решение о переезде в соседнюю страну из-за того, что компании необходимо как можно быстрее наладить производство мотоциклов и организовать логистику, а также познакомиться с русскоговорящим населением города.

Директор предприятия подчеркнул, что ожидает существенное сокращение продаж в 2022 году, причем утверждает, что оно связано не только с войной в Украине, но и огромным количеством других факторов.

По данным РБК AutoNews, компания Ural Motorcycles — единственное в мире предприятие, которое серийно выпускает тяжелые внедорожные мотоциклы с коляской. Эта техника оснащена 749-кубовым двухцилиндровым двигателем, развивающим 41 л.с., а мотор работает с пятиступенчатой коробкой передач. Другими словами, Ural Motorcycles — прямой преемник классической советской марки «Урал», уточняет издание. При этом на своем основном рынке, в США компания имеет по несколько дилеров практически в каждом штате. Цены на новую модель Gear Up 2022 года начинаются с $18,9 тыс. (около 1,4 млн руб.).