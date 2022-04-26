Федеральная таможенная служба (ФТС) и Минпромторг России поддержали предложение бизнеса разрешить покупку товаров беспошлинной торговли пассажирам, вылетающим в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из России, сообщили «Ведомости».

Три года назад в ЕАЭС вступила в силу норма, разрешающая делать покупки в магазинах duty free пассажирам, которые вылетают из Армении, Беларуси, Казахстана или Кыргызстана. При этом, хотя таможенный кодекс ЕАЭС разрешает приобретать товары duty free физлицам, которые въезжают и выезжают из одной страны союза в другую, в российских законах есть «некорректная формулировка». Она исключает возможность продажи товаров duty free внутрисоюзным пассажирам, вылетающим из страны.

В связи с этим ФТС предложила изменить ст. 380 закона «О таможенном регулировании в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты». Минфин и Минпромторг поддержали предложение бизнеса и заявили, что эти изменения помогут увеличить оборот магазинов беспошлинной торговли в условиях сокращения международных перевозок. Разработкой законопроекта занимается Минфин, инициатива должна быть разработана к середине мая.

Ранее соответствующее предложение внесла организация «Опора России». Директор Евразийской ассоциации беспошлинной торговли Фатима Дзоблаева отметила, что только Россия пока не ввела в действие норму ТК ЕАЭС о продаже товаров для внутрисоюзных пассажиров. Пассажиропоток в страны союза будет расти, это направление становится популярным у российских туристов, так как доступность других зарубежных стран снизилась из-за санкций. Дзоблаева заявила, продажи в магазинах duty free упали более чем вдвое, реализация товаров для внутрисоюзных пассажиров может увеличить их на 10%.

В свою очередь, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе посчитала, что возможность приобрести товары — это один из важных элементов комфортной поездки для туриста. При этом, по ее словам, пока рано говорить о росте пассажиропотока в страны ЕАЭС, а основную долю перевозок в эти страны составляют деловые, а не туристические поездки.