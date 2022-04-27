В 2021 году Совет по американо‑исламским отношениям зафиксировал 6,7 тыс. жалоб в США, связанных с нарушением прав мусульман, пишет Daily Sabah. Это на 9% больше, чем годом ранее.

Исповедующие ислам в Соединенных Штатах сталкивались с вынужденной иммиграцией, ограничениями в передвижении, применением силы против них правоохранительными органами, чрезмерным контролем со стороны государства, нарушениями правил опеки, оскорблениями в школах и так далее.

«Этот показатель — самый высокий из зафиксированных советом за последние 27 лет, — заявил в ходе пресс-конференции исполнительный директор CAIR в США Нихад Авад. — Исламофобия — глубокая, структурная проблема нашего общества».

Он добавил, что проявление нетерпимости к мусульманам стало «мейнстримом» в США и пустило корни в государственные органы и публичную сферу, где оно выражается в «законах, избираемых курсах, политической риторике».

В совет поступили 2,8 тыс. жалоб, связанных с ограничениями на передвижение и путешествия, 745, касающихся дискриминации на рабочем месте, 553 — дискриминации в общественных местах, 679 — неправомерных действий правоохранителей, 308 — связанных с проявлениями ненависти, 278 — с лишением свободы, 177, посвященных инцидентам в школах, и 56, связанных со свободой слова.

По данным CAIR, в 2021 году мусульмане на 55% чаще, чем годом ранее, сталкивались с предвзятым отношением правоохранителей. Также почти на треть выросло число преступлений на почве ненависти (к ним относятся, помимо прочего, срывания хиджабов и головных платков, а также вандализм и нападения). По мнению Авада, чтобы разрешить возникшие проблемы, в ситуацию должно вмешаться государство. «Мы настаиваем на том, чтобы Конгресс принял закон, позволяющий выделить федеральное финансирование региональным правоохранительным органам, которые фиксируют эти преступления и вносят их в базу ФБР, — подчеркнул он. — Это будет способствовать тому, чтоб регионалы начали относиться к исламофобным преступлениям со всей серьезностью».

В середине апреля CAIR также констатировал высокий уровень буллинга в США школьников, исповедующих ислам. «Большинство учащихся всех возрастов сталкивались с остракизмом и несправедливым отношением из-за своего вероисповедания, их связывали, разумеется, без всяких причин, с 9/11 и другими террористическими актами», — утверждали представители совета. Часто такое отношение к учащимся-мусульманам приводит к буллингу, отсутствию превентивных мер и нехватке качественной подготовки для школьного персонала, призванного разбираться с проявлениями расовой и религиозной нетерпимости.

В начале года CAIR сообщал, что в период с 2017 по 2019 год действующим в США исламофобским группам было предоставлено около $106 млн. В числе прочих речь идет о «Христианских адвокатах, служащих евангелизму», благотворительном фонде Fidelity Charitable Gift Fund, благотворительном фонде Schwab, фонде Маркуса, частном фонде Адельсона, Еврейском общинном фонде и других организациях. В совете отмечали, что перечисленные исламофобские группы занимаются распространением ложной информации о мусульманских общинах в США и за их пределами по разнообразным каналам.

В прошлом году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что стремительное распространение исламофобии в Европе создает серьезные угрозы для безопасности миллионов живущих на континенте мусульман. «Вирус исламофобии, столь же опасный, как и коронавирус, быстро распространяется, особенно в европейских странах», — пояснял тогда президент.