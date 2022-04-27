Вице-президент «Газпромбанка» Игорь Волобуев уехал в Украину, об этом он рассказал в интервью с писателем Сергеем Лойко для The Insider. По словам топ-менеджера, он родился в Ахтырке Сумской области и потому принял решение вернуться на родину и вступить в ряды теробороны.

«Я больше не мог находиться в России. По национальности я украинец, родился в Ахтырке, я не мог больше наблюдать со стороны, что творит Россия с моей родиной, — заявил он. — Мой визит — это как покаяние, я хочу отмыться от своего российского прошлого. Я хочу остаться в Украине до победы».

Волобуев также добавил, что хотел вернуться в Украину с 2004 года, но не мог сделать этого по семейным обстоятельствам. Вторжение России он посчитал военным преступлением.

«И я, хоть и по национальности украинец, тоже несу за это ответственность. Мне за это стыдно, я буду каяться за это всю жизнь, потому что на мне двойная ответственность — я ведь не просто россиянин. Я родился здесь, я прожил здесь 18 лет, поэтому отвечаю вдвойне и втройне» — сказал он.

Волобуев рассказал Лойко, что считает смерть бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева и его семьи странной. Тела Аваева, его супруги и дочери с огнестрельными ранениями неделю назад нашли в его пентхаусе в Москве. По предварительным данным Следственного комитета, предполагается, что топ-менеджер убил жену и ребенка, а потом покончил с собой. Однако, по словам Волобуева, произошедшее является инсценировкой самоубийства.

«Хочу уточнить — он был не просто бывший вице-президент, он был действующий первый президент, через одну должность, — отметил он. — Не верю в то, что он мог убить жену и дочь, считаю, что это инсценировка. Почему? Сложно сказать. Может быть, он что-то знал и представлял какую-то опасность».

«Вы люди медийные, должны понимать, зачем это делалось. Чтобы отвести удар от Газпромбанка. Потому что это скандал, мягко говоря. Особенно после отставки Достовалова, исполнительного директора Газпромбанка. Он публично заявил, что больше не может работать на Акимова и Миллера, — пояснил Волобуев в другом интервью уже украинскому изданию. — Аваев подчинялся заместителю председателя правления Владимиру Рыскину. Рыскин в Газпромбанке отвечает за кадры и спецобслуживание для VIP-клиентов банка. То есть, у Аваева должен был быть доступ (если он имел его) к их счетам, к информации о доходах».

Топ-менеджер «Газпромбанка» уехал из России 2 марта, и на тот момент, по его словам, об этом никто не знал. Затем, рассказал Волобуев, его «вычислили», а теперь подозревают в продаже «секретов о заводах «Газпромбанка»», которые он «пиарил». О том, заведено ли в России на него уголовное дело, он не знает.

В беседе с украинским блогером Денисом Казанским и Liga.net Волобуев заметил, что его отъезд из России не был связан с вопросом безопасности и его жизни ничего не угрожало. При этом он рассказал несколько подробностей из «внутренней кухни Газпрома». В частности, он указал, что «Газпром» потратил миллионы долларов на дискредитацию Украины как поставщика газа. «Были наняты специальные агентства, которые репутационно выглядели нормально, но при этом отрабатывали определенные темы, выгодные Кремлю, — заявил он. Также Волобуев отметил, что «на лентах российских государственных информагентств, таких, как ТАСС, РИА Новости, появлялись комментарии от лица «Газпрома», минуя «Газпром». Мне Куприянов (пресс-секретарь корпорации — прим.) говорил, что читал свои комментарии на ленте, даже не зная, что он это говорил. Такой уровень слияния власти и медиа».