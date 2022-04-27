Эрдоган провел ифтар с представителями религиозных меньшинств Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своей резиденции в Анкаре провел ифтар с представителями религиозных меньшинств страны. Среди гостей были армянский патриарх Турции, главный раввин, митрополит Сирийской Православной церкви, патриарший викарий Сирийской Католической Церкви, заместитель архиепископа Армянской Католической церкви и митрополит Греческой православной церкви. Кроме того, к ифтару присоединились турецкие чиновники и общественные деятели. #Эрдоган #Анкара #ифтар