ПОЛИТИКА
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Эрдоган провел ифтар с представителями религиозных меньшинств Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своей резиденции в Анкаре провел ифтар с представителями религиозных меньшинств страны. Среди гостей были армянский патриарх Турции, главный раввин, митрополит Сирийской Православной церкви, патриарший викарий Сирийской Католической Церкви, заместитель архиепископа Армянской Католической церкви и митрополит Греческой православной церкви. Кроме того, к ифтару присоединились турецкие чиновники и общественные деятели. #Эрдоган #Анкара #ифтар
ифтар / Others
27 апреля 2022 г.
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