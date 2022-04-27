Президент США Джо Байден в период с 2017 по 2019 год заработал $5,2 млн, которые не были отражены в его декларациях. Об этом пишет Daily Mail.

Издание изучило финансовые документы американского лидера и пришло к выводу, что после ухода с поста вице–президента США Байден владел компанией CelticCapri Corp., с которой и получал многомиллионный доход в указанный период.

Тогда Байден записал в свою налоговую декларацию $7 млн, которые впоследствии не были зафиксированы в правительственных отчетах о прозрачности. Часть этой суммы может быть зарплатой, заработанной его супругой Джилл и прочими доходами, не подлежащими отчетностями, отмечает Daily Mail. Однако оставшиеся $5,2 млн, полученные с CelticCapri Corp., в правительственных документах не отражены.

Свои незадекларированные доходы Байден использовал, в числе прочего, чтобы поддерживать своего сына Хантера, проживающего в Китае. В 2019 году в письме, отправленном бухгалтеру Хантера Байдена, об этом сообщила его помощница Кэти Додж. В нем Додж пишет, что говорила с Байденом–младшим по поводу счетов, и он дал понять, что их в скором времени оплатит его отец. К письму был приложен список счетов Хантера, один из которых суммой в $28 тыс. должен был поступить на счета компании Faegre Baker Daniels, партнером в который был личный адвокат Байдена–младшего Джордж Месирс.

Эта сумма должна была поступить для реструктуризации компании Bohai Harvest RST, в которой сын президента владеет 10% вместе с китайским Bank of China. При этом в том же году Байден-старший в своей речи заявлял, что никто из его семьи «не будет иметь деловых отношений с кем–либо связанным с иностранными корпорацией или государством».

В комментарии «Ведомостям» опрошенные ими эксперты заявили, что обнародованная информация о финансах американского президента негативно отразится на его рейтингах. По словам директора Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта Юрия Рогулева, она может стать «последним гвоздем в крышку гроба президентского рейтинга». Вопрос о незадекларированных доходах президента США может стать важным пунктом в промежуточной кампании по выборам в конгресс в ноябре 2022 года, добавил директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

В конце марта Хантер Байден уже стал фигурантом другого скандала: тогда российское Минобороны заявило, что он причастен к финансированию в Украине биолабораторий. Вскоре после этого Daily Mail, основываясь на информации из ноутбука сына американского президента, которая была обнаружена в 2019 году, написал, что Хантер Байден и его инвестиционная компания Rosemont Seneca Technology Partners среди прочих проектов действительно могла инвестировать в компанию Metabiota, которая занимается исследованием вызывающих пандемии болезней и работала в том числе и в Украине.

Также стало известно, что Байден-младший связан с украинским нефтегазовым холдингом Burisma, в совет директоров которого он вошел в 2014 году. Тогда же британские власти начали расследование против холдинга по подозрению в отмывании денег, однако дело вскоре было закрыто. Позднее генпрокурор Украины Виктор Шокин возобновил расследование, а Джо Байден, будучи вице–президентом США, начал лоббировать в Киеве увольнение Шокина. Таким образом Байден мог оказывать давление на украинские власти, чтобы обезопасить своего сына.

Ранее сообщалось, что в начале войны в Украине рейтинг Байдена на посту президента США укрепился и вырос до 45%, что могло быть связано с увеличением его поддержки внутри Демократической партии. Однако количество людей, с неодобрением относящихся к лидеру страны, все равно составляло 50%. Его связывали с тем, что президенту не удалось решить проблему с инфляцией.

В январе рейтинг Байдена установил антирекорд, снизившись с 36 до 33%. Он заметно пострадал еще в августе 2021 года, когда менее половины американцев одобрили то, как американский лидер руководил военными и дипломатическими усилиями США в Афганистане.