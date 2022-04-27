Количество покупок туров за рубеж среди россиян значительно уменьшилось из-за войны в Украине, пишет портал RATA-News. На майские праздники россияне планируют уезжать из страны в 6-10 раз реже, чем в допандемийном 2019 году.

«По каким-то направлениям турпоток упал очень сильно, по каким-то падение было не слишком большим, — рассказал генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. — Если брать в целом выездной турпоток на майские, то он сократился в 10 раз по сравнению с 2019 годом».

Продажи туров в европейские страны в 2022 году упали в сотни раз, в ОАЭ — в пять-шесть раз, в Турцию — в шесть-семь раз. По Европе россияне планируют путешествовать только в Сербию, где туристы бронируют экскурсионные программы. При этом количество купленных путевок по России выросло в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.

Почти половина всех путевок внутри страны на майские праздники приходится на Сочи, сообщает сайт «Компания». Также большой популярностью пользуются экскурсионные туры в Казань, Санкт-Петербург и Тюмень. Несмотря на снижение покупок зарубежных поездок, лидером среди всех направлений отдыха остается Турция.

Сократился и поток туристов, предпочитающих небюджетные путешествия, которые летают на отдых бизнес-классом и останавливаются в заграничных пятизвездочных отелях. Он уменьшился более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, выяснил Forbes. Хотя VIP-туризм считается самым стабильным и наименее подверженным колебаниям спроса и кризисам сегментом, весной 2022 года он рухнул.

Сокращение бронирования отдыха за рубежом в премиальном сегменте — яркая тенденция, обусловленная политическими событиями последних двух месяцев, пояснила изданию исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. «Выездной ВИП-туризм сильно просел. Во-первых, сократился выбор стран. Но основная причина другая — предприниматели и топ-менеджеры крупных компаний, которые решили этой весной не отправляться на отдых из-за непредсказуемой ситуации и потому что «некого оставить на хозяйстве», — сказала она. — И, конечно, они не решились отправить свои семьи с женами и детьми, опасаясь, что те могут застрять в чужой стране на неопределенный срок».

Также компания Fun&Sun (ранее TUI Россия) сообщила Forbes, что у ее клиентов спрос на премиальный отдых снизился на 34% за последние два месяца, а цены на него в среднем на отдых выросли на треть. В компании отметили и острую нехватку вариантов перевозки.

Из-за сложностей с перевозкой россиян выросла конкуренция между турецкими туроператорами, пишет «Коммерсант». Так как цены для россиян в Турцию растут, что приводит к уменьшению турпотока, это сказалось на конкуренции за увеличение провозных мощностей силами турецких перевозчиков. Ростуризм и туроператоры с турецкими корнями поддерживают рост провозных емкостей, однако против него выступает часть российских крупных туроператоров.

Ранее стало известно, что Турция стала самым популярным направлением для эмиграции IT-специалистов из России. Около 22% IT-компаний из России отправляют своих работников именно туда, еще из 22% компаний-респондентов опроса IT-специалисты уезжают в Грузию, из 19% — в Армению. В страны Азии отправляют специалистов из 9% компаний, а некоторые IT-эмигранты также отправляются в США (3%) и европейские страны (9%).