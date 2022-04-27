Российским экспортерам зерна приходится предлагать покупателям огромные скидки, чтобы продать свою продукцию за рубеж, узнал The Moscow Times.

Они были вынуждены увеличить скидки до семи раз, там самым был поставлен абсолютный рекорд, рассказал изданию президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. По его словам, сейчас дисконт на продажу зерна доходит до $70 за тонну, и это «астрономическая цифра». «И это те деньги, которые РФ теряет из-за концентрации рисков», — добавил эксперт.

Египетская госкомпания GASC, в прошлом крупнейший импортер зерна из России, сейчас объявила бойкот российским поставкам. Аналогичное «политическое» (как считает Злочевский) решение приняли и соседние страны. Таким образом, несмотря на потребность в российской продукции, покупатели спрашивают его не очень охотно, ориентируются на него в последнюю очередь, подчеркнул он.

Помимо политики, по словам эксперта, много проблем в продажах зерна связано с логистикой. «Фрахт сильно подорожал, очень сильно подорожала страховка этой перевозки, — пояснил Злочевский. — Все эти факторы привели к концентрации рисков при закупках нашего ресурса».

До последнего времени Россия была крупнейшим экспортером зерновой продукции и контролировала пятую часть мировой торговли в этой сфере, продавая ежегодно около 40 миллионов тонн. В 2021 году продажи пшеницы за рубеж помог России заработать $8,9 млрд, эта сумма составила треть доходов от экспорта продовольствия за год. Однако война с Украиной привела к тому, что в марте экспорт пшеницы через порты сократился на 14% по сравнению с февралем (до 2,4 млн тонн).

Вместе Россия и Украина производят 30% всей пшеницы мира, и теперь эти поставки под угрозой. Сейчас свободные ниши на этом рынке занимают Аргентина, Бразилия и Индия, которая может продать рекордные для себя 15 млн тонн в этом году, однако этих усилий будет недостаточно, если война затянется, считает эксперт. Если же военная операция не закончатся к лету, когда поставки из черноморского региона обычно ускоряются, «начнутся проблемы, а мир столкнется с дефицитом», заявил Злочевский.

Ранее TRT на русском писал, что из-за войны в Украине с дефицитом зерна могут столкнуться африканские страны. Конфликт должен привести к росту цен на зерно и удобрения, и больше всего это скажется на экономиках ряда стран Северной Африки, а также Ирака, Судана и Йемена, которые ждет «катастрофа продовольствия». В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН сообщали, что конфликт на Украине грозит может привести к росту числа голодающих в мире на 8-13 млн человек. Также в будущем сохранится тенденция роста цен на продовольствие, так что они могут увеличиться вплоть до 22% с уже сейчас рекордного уровня по сравнению с последними пиковыми показателями 2011 года.

В марте Россия ограничила экспорт зерновых культур, сахара и сахара-сырца в страны ЕАЭС до конца лета. Мера будет действовать в отношении пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы, однако исключение предусмотрено для поставок по лицензиям на экспорт, выданным Минпромторгом. В то же время запрет на вывоз сахара будет действовать в отношении экспорта в третьи страны, поставки в ЕАЭС при разрешении Минсельхоза.