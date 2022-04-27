Валютный стратег Wells Fargо, третьего по размеру активов банка США, Брендан Маккена заявил, что курс рубля находился бы около отметки 180 рублей за доллар, если бы не контроль со стороны российских властей. Его слова цитирует The Moscow Times.

Ранее российская валюта упала до исторических минимумов со скоростью, какой аналитики не видели с дефолта 1998 года, однако потом рубль отыграл все потери войны и в апреле подорожал больше, чем любая из валют развивающихся рынков — почти наполовину, на 42%.

Причина этого — «рукотворная сила», говорит Маккена: ведь российский Центробанк обязал экспортеров продавать на бирже 80% валютной выручки, поступающей еще по довоенным контрактам. Также иностранным инвесторам, которые хотели бы выйти из рубля, он запретил торговать на бирже, а россиянам не позволяет выводить крупные суммы в другие страны.

Однако в мае в России должен наступить первый за столетие валютный дефолт, а за ним — и лето с традиционным падением спроса на энергоносители, рубль будет слабеть, заявил изданию руководитель торговых операций «Фридом Финанс Георгий Ващенко. Он считает, что в этом время доллар будет стоить около 90 рублей. При этом опрошенные Банком России аналитики прогнозируют средний курс за год в диапазоне 83–94 рубля, некоторые считают, что доллар вырастет до 110 рублей в этом году и 130 — в 2023.

Так как чрезмерное укрепление рубля может ударить по доходам бюджета и экспортеров (и Центробанк знает об этом), регулятор снизил ключевую ставку с 20% до 17%, отменил комиссию за покупку валюты на бирже, пояснил ведущий аналитик «Финама» Александр Потавин. Благодаря послаблениям в ближайшие месяцы доллар вернется на «экономически обоснованные уровни» — 85-95 рублей, считает он.

С ним не согласен глава портфельной стратегии TD Securities Кристиан Маггио, который уверен, что как бы ни старался Центробанк отрегулировать курс, пока деньги не могут свободно течь через границу, он мало что может сделать с рублем. «В отсутствии реальных потоков, которые могли бы сдвинуть валюту в ту или в другую сторону, невозможно сказать, где будет торговаться рубль», — сообщил эксперт.

Ранее Центробанк ограничилпубликацию подробных данных о российском золотовалютном резерве, чтобы «ограничить влияние санкционных рисков». До этого ежеквартальный обзор Банка России по «управлению активами в иностранных валютах и золоте» является единственным официальным источником информации о валютной и географической структуре ЗВР.

Также в апреле Банк России решил смягчить временный порядок операций с наличной валютой и разрешил гражданам получать до $10 тыс. или их эквивалент в евро наличными. Помимо этого, Центробанк разрешил банкам с 18 апреля продавать наличную валюту гражданам, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года.