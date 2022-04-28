ПОЛИТИКА
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Президента Франции закидали помидорами на парижском рынке
Президент Франции Эмманюэль Макрон, переизбранный на второй срок, посетил рынок в пригороде Парижа. Во время общения с избирателями в него полетели помидоры, которые попали в двух человек позади президента. Для защиты служба безопасности Макрона раскрыла зонт. Во втором туре в минувшее воскресенье действующий президент обошел Марин Ле Пен, набрав 58,5% голосов. #Макрон #Франция #закидалипомидорами
Макрон / Others
28 апреля 2022 г.
Истории
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