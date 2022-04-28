ПОЛИТИКА
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250 тыс. мусульман задержали на пути в Аль-Аксу на Ночь могущества
Израильская полиция установила дополнительные контрольно-пропускные пункты накануне Ночи Могущества (Лейлят уль-Кадр), когда около 250 тыс. мусульман из других городов Палестины и мира приехали помолиться в мечети Аль-Акса. Верующие провели на КПП несколько часов, прежде чем попасть на таравих-намаз в святыню. #Иерусалим #полиция #КПП
250 тыс. мусульман задержали на пути в Аль-Аксу на Ночь могущества / Others
28 апреля 2022 г.
Истории
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