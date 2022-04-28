250 тыс. мусульман задержали на пути в Аль-Аксу на Ночь могущества

Израильская полиция установила дополнительные контрольно-пропускные пункты накануне Ночи Могущества (Лейлят уль-Кадр), когда около 250 тыс. мусульман из других городов Палестины и мира приехали помолиться в мечети Аль-Акса. Верующие провели на КПП несколько часов, прежде чем попасть на таравих-намаз в святыню. #Иерусалим #полиция #КПП