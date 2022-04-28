Представители Организации объединенных наций после годового расследования заявили, что в 2016 году во время правления Башара Асада в Сирии были убиты двое гуманитарных работников, пишет The Jerusalem Post.

Убитые военными Асада сотрудники сопровождали гуманитарный конвой между городами Алеппо и Хомсом. Согласно результатам расследования, ООН скрывало их убийство и потому не стало публиковать сообщение об их смерти в 2016 году. По данным источника внутри организации, ООН не торопилась с расследованием предполагаемых убийств, так как опасалась, что из-за его результатов ей запретят дальше проводить гуманитарные миссии в Сирии.

Сирийский правозащитник и исполнительный директор местного Центра справедливости и прозрачности Мухаммад аль-Абдалла заявил, что ООН поддерживала «ядовитые и нездоровые» отношения с Дамаском. Власти страны позволяли организации работать на своей территории в обмен на помощь в сокрытии совершаемых ею нарушений, уверен он.

Информация об убийстве работников в Сирии, которую сообщил местный представитель власти, удалена с официального сайта ООН. В частности, после того, как в организацию были направлены официальные запросы СМИ, с ее страницы исчезла видеозапись конференции 2016 года в Женеве, где переводчик с арабского упомянул о смерти одного из сотрудников. Советник по гуманитарным вопросам ООН в Сирии Ян Эгеланн, который давал комментарии по поводу конференции журналистам, не стал говорить об упомянутом переводчиком инциденте. ООН не стала отвечать на вопрос о том, почему видео было удалено с сайта.

Согласно расшифровке выступления Эгланна на конференции в 2016 году, он сообщил, что «в районе Хомса отправились два конвоя ООН за последние три дня, один из них столкнулся с минометным огнем, другой вынужден был несколько раз останавливаться из-за воздушных налетов по дороге и в месте назначения». Он не говорил о жертвах, однако, по словам источника в ООН, из-за минометного огня тогда погибли двое человек.

Старший консультант по делам печати Эгеланна в Норвежском совете по делам беженцев (сейчас он работает там) Мишель Дилейни заявила The Jerusalem Post по этому поводу, что «мы не вправе отвечать на ваш запрос, но в офисе гуманитарной миссии ООН в Сирии сообщили, что свяжутся с вами по этой теме».

Режим Асада не раз обвиняли в применении пыток и убийствах. Так, журналист Мустафа Халифа отмечал, что «весь народ Сирии» знает о существовании тайных тюрем, о пытках и убийствах. «Всем известно, что в стране действует закон сильнейшего, но люди не хотят рисковать своей жизнью. Таковы методы режима», — говорил он.