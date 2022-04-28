ПОЛИТИКА
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Стамбульцы встретили Ночь могущества массовым ифтаром на берегу Босфора
Общая длина столов на массовом ифтаре (разговении) на набережной в районе Ускюдар в Стамбуле превысила километр. Люди собрались на трапезу после поста, чтобы вместе отметить наступление Лейлят уль-Кадр — Ночи Могущества, особо почитаемой в священный Рамадан. #Рамадан #Стамбул #Босфор
Общая длина столов на массовом ифтаре (разговении) на набережной в районе Ускюдар в Стамбуле превысила километр. Люди собрались на трапезу после поста, чтобы вместе отметить наступление Лейлят уль-Кадр — Ночи Могущества, особо почитаемой в священный Рамадан. / Others
28 апреля 2022 г.
Истории
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