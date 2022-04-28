Стамбульцы встретили Ночь могущества массовым ифтаром на берегу Босфора

Общая длина столов на массовом ифтаре (разговении) на набережной в районе Ускюдар в Стамбуле превысила километр. Люди собрались на трапезу после поста, чтобы вместе отметить наступление Лейлят уль-Кадр — Ночи Могущества, особо почитаемой в священный Рамадан. #Рамадан #Стамбул #Босфор