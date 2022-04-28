В Узбекистане вводится кешбэк для путешествий по стране, рассказал президент страны Шавкат Мирзиёев во время онлайн-совещания по развитию туристических услуг и инфраструктуры.

С 1 сентября путешествующие по Узбекистану жители страны смогут получить обратно 15% стоимости авиа-, железнодорожных и автобусных билетов, 20% расходов на проживание в гостинице и половину от цены билетов в музеи и другие объекты культуры.

Мирзиёев заявил о необходимости нарастить поток внутренних туристов до 10 млн человек в год, для этого вводится программа стимулирования внутренних путешествий, которая будет оплачивать госорганизациям пятую часть расходов по туристическим поездкам сотрудников внутри страны.

Также нужно организовать дополнительные авиа-, железнодорожные и автобусные рейсы для повышения мобильности населения в праздничные дни и во время фестивалей, увеличить скидки на авиабилеты в это время, добавил президент. При этом он упомянул и о проблемах туристической инфраструктуры. Так, по его словам, в гостиницах Каракалпакстана, Андижанской и Кашкадарьинской областей не хватает мест, а в целом в республике мало туристических услуг, ориентированных на молодежь. Медленно продвигается и развитие сервисов «для всей семьи» и «все включено», отметил Мирзиёев.

Для туристических целей используются только 18 из 206 геотермальных и минеральных источников страны, а также не реализуется потенциал 122 музеев. Для привлечения путешествующих следует использовать такие природные объекты, как одна из самых глубоких пещер в мире Байбулак, пещеры Тешикташ, где были найдены останки неандертальца, и крепость Узундара в Байсуне — памятник древней эллинской культуры, считает он.

Президент в ходе конференции анонсировал ряд новых проектов. По его словам, в ближайшее время построена Узбекская туристическая магистраль, а в Ташкенте будет сформирован пакет услуг «на 1000 долларов», нацеленный на то, чтобы иностранные туристы оставались в городе не менее трех дней. Благодаря этому в городе появятся работающие круглый год аква- и тематические парки, гастрономические и торговые улицы.

Также с 1 июля предприниматели, открывшие гостевые дома, точки питания и торговли, в течение трех лет будут уплачивать налог с оборота и социальный налог по ставке 1%. Для семейного предпринимательства будут предоставляться кредиты до 300 млн сумов ($26,8 тыс), а 200 молодых людей из туристических сел будут ежегодно бесплатно обучать за счет бюджета в техникумах туризма.

Помимо этого для удовлетворения спроса туристов на авиарейсы с 1 июля будут введены скидки до 50% на услуги, предоставляемые иностранным авиакомпаниям по программе «Паломнический туризм». Также до 1 октября для внутренних рейсов будет создана новая компания Silk Avia.

Ранее TRT на русском сообщал, что с 15 мая Uzbekistan Airways запустит регулярные авиарейсы по направлению Бухара — Стамбул — Бухара. Авиакомпания уже осуществляет рейсы Ташкент — Стамбул — Ташкент. Также ожидается, что с конца апреля Uzbekistan Airways возобновит полеты из Ташкента в Париж.