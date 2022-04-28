ПОЛИТИКА
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Мусульмане мира провели Лейлят уль-Кадр за молитвами в мечетях
Миллионы мусульман всего мира собрались в мечетях, чтобы совершить коллективный таравих-намаз в Лейлят уль-Кадр (Ночь Могущества, Ночь Предопределения). Эта одна из 10 последних ночей месяца Рамадан считается в исламе самой почитаемой в году. Награда за богослужение в Лейлят уль-Кадр больше, чем за «1000 месяцев» (83 года) поклонения. В эту ночь Аллах ниспослал пророку Мухаммаду Коран. #НочьАльКадр #НочьПредопределения #НочьМогущества
Мусульмане мира провели Лейлят уль-Кадр за молитвами в мечетях / Others
28 апреля 2022 г.
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