Мусульмане мира провели Лейлят уль-Кадр за молитвами в мечетях

Миллионы мусульман всего мира собрались в мечетях, чтобы совершить коллективный таравих-намаз в Лейлят уль-Кадр (Ночь Могущества, Ночь Предопределения). Эта одна из 10 последних ночей месяца Рамадан считается в исламе самой почитаемой в году. Награда за богослужение в Лейлят уль-Кадр больше, чем за «1000 месяцев» (83 года) поклонения. В эту ночь Аллах ниспослал пророку Мухаммаду Коран. #НочьАльКадр #НочьПредопределения #НочьМогущества