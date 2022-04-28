Во время украинского кризиса разведка Франции переживает внутренний конфликт, сообщило французское издание Le Point. Произошедшее недавно увольнение с поста главы Управления военной разведки (DRM) генерала Эрика Видо некоторые СМИ связывали с качеством разведданных о России, однако эксперты считают, что проблема заключалась скорее в сопровождающем их анализе.

Также сложности в ведомстве связаны с распределением обязанностей между Управлением военной разведки, ответственным за наблюдениями за военными действиями, и Главным управлением внешней безопасности, которое должно анализировать намерения других государств.

«Все, что связано с действиями Путина, военными намерениями и военной стратегией, подотчетно Управлению военной разведки, — заявил по этому поводу один из руководителей разведки. — Что касается роли политики, участия иных стран, лиц, принимающих решения, то это Управление по безопасности (DGSE). Они должны работать вместе, конфликт — это проигрыш для всех».

Еще одна трудность в работе французских силовиков заключается в том, что их службы отстают в процессах цифровизации. Для подобных преобразований потребуется десятилетие, говорится в публикации, а разведчикам нельзя снижать темп работы.

Хотя кризис французской системы не был напрямую связан с войной в Украине, он вскрыл существовавшие в ней проблемы. Анализируя данные о России до вторжения, французская разведка разрывалась между двумя императивами, выяснило издание. С одной стороны, она хотела остаться автономной в оценке и использовать собственные ресурсы, с другой, ей необходимо было иметь доступ к разведывательным данным, предоставляемым союзниками, а также обмениваться ими. «У нас есть обмены [информацией] с иностранными лидерами, на уровне министров или на уровне президента республики, и в этом контексте нам говорят разные вещи, — рассказал собеседник Le Point. — Нам нужны службы для оценки этой информации и ее перепроверки».

Из-за уровня французской разведки лидеры страны не могли заявлять с такой уверенностью, как Белый дом, о готовящемся нападении России на Украину. «Не было уверенности в том, что русские нападут, — пояснил источник. — Но Управление военной разведки сказало, что если они это сделают, то это обойдется им дороже, чем они ожидали, и что этот фактор может заставить [Владимира] Путина отступить, управление правильно видело подготовку вторжения, но не могло залезть в голову русского президента».

Ранее TRT на русском писал о том, что Видо был отправлен в отставку в конце марта. Источники СМИ упрекали генерала в «недостатках в работе разведки в период украинского кризиса», а также в «недостаточном информировании» и «плохой осведомленности по теме». Как сообщалось, слухи об увольнении Видо распространялись уже давно, но изначально предполагалось, что его переведут на другую должность.

В начале весны, вскоре после вторжения России в Украину начальник Главного штаба Франции генерал Тьерри Буркхард заявлял в интервью газете Le Monde, что Париж и Вашингтон расходились во взглядах о возможности этого конфликта. «Американцы сказали, что русские собираются атаковать, и они были правы, — отмечал он. — Наши службы более полагали, что завоевание Украины будет иметь чудовищную цену и что у русских есть другие варианты свержения президента [Украины] Владимира Зеленского».

Перестановки недавно произошли и в военном руководстве США. Место главы командования США в Европе вместо генерала Тода Уолтерса, занял генерал Кристофер Каволи. Он изучал Россию и имеет научную степень магистра российских и восточноевропейских исследований Йельского университета.