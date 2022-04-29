Президент Турции встретился с королем и принцем Саудовской Аравии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с королем Салманом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом во дворце Ас-Салам в Джидде на Красном море. Во время своего визита после многих лет охлаждения отношений между странами Эрдоган заявил, что рост сотрудничества с Саудовской Аравией в области оборонной промышленности, финансов, продовольственной безопасности и сельского хозяйства отвечает общим интересам. Две страны также имеют серьезный потенциал расширения связей в сфере технологий возобновляемой и чистой энергии. #СаудовскаяАравия #Эрдоган #визит