Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин выступил против журналистов-пропагандистов, угрожающих возможностью ядерного удара. Об этом он написал в своем Telegram-канале и опубликовал фрагмент эфира телеканала «Россия 1», где в программе журналиста Владимира Соловьева глава медиакорпорации RT Маргарита Симоньян допустила возможность Третьей мировой войны.

«Или мы проигрываем в Украине, или начинается Третья мировая, — отметила она. — Зная нас, зная нашего руководителя Путина Владимира Владимировича, самое невероятное — что все заканчивается ядерным ударом — мне представляется более вероятным, чем вот такое развитие событий». Симоньян также добавила, что считает вероятным нанесение ядерного удара.

Албин в своем посте заявил, что журналистов с подобными заявлениями нужно остановить. «Безумные «пропагандисты» будут гореть в аду! Владимир Владимирович, они многократно Вас обманули. Речь о наших детях и внуках! И о Ваших тоже, — написал он. — Когда идет война, своих не ругают! Но и гордиться этим не стоит. В ядерной войне победителей не будет!».

Ранее американские эксперты допустили возможность ядерного удара со стороны России в случае, если контроль ОРДО (отдельных районов Донецкой области) не увенчается успехом. Однако ядерная война приведет к катастрофическим последствиям для всего мира, указывалив ООН. Помимо прочего, в случае ядерных ударов по всей планете глобально изменится климат, что приведет к падению урожайности и голоду. В 2019 году ученые разработали симулятор ядерной войны и пришли к выводу, что в результате нее в первые часы военных действий более 90 млн человек могут погибнуть и быть ранены.