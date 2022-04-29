Согласно опросам, рейтинг канцлера ФРГ Олафа Шольца упал до рекордного уровня с начала его правления. Об этом свидетельствует исследование института Infratest dimap, о котором пишет Die Welt.

Всего 37% немцев посчитали, что под его руководством ФРГ может справиться с кризисным периодом, примерно столько же — 39% — сказали, что одобряют его политику. Более половины — 64 % жителей страны — назвали политику Шольца «осторожной», еще треть — 33% — посчитали позицию канцлера по ситуации в Украине «убедительной». Еще в сентябре работу политика одобрял 51% избирателей.

Судя по результатам опроса, большей популярностью среди граждан Германии пользуются министр иностранных дел Анналена Бербок и вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. Их работой удовлетворены по 56% опрошенных.

На третье место рейтинга по популярности попал министр здравоохранения Карл Лаутербах с 50% поддержки, на четвертое — министр финансов Кристиан Линднер с 48%. Шольц оказался в списке на пятом месте. Падение рейтинга канцлера может быть связано с показателями инфляции: в марте в Германии она выросла до 7,3%, что стало самым высоким показателем с момента объединения ФРГ и ГДР в 1990 году.

В целом деятельностью правительства Германии доволен 41% немцев, однако по поводу поставок тяжелых вооружений Украине мнения разошлись: 45% респондентов выступают за передачу такого оружия Киеву, столько же опрошенных выступили против.

В середине апреля о недовольстве работой Шольца на посту канцлера уже говорили около половины опрошенных, следовало из исследования института Insa, проведенного для газеты Bild am Sonntag. Тогда не одобрили работу Шольца 49% немцев (довольны ее оказались 38% респондентов). Кроме того, около 55% опрошенных заявили, что они недовольны работой федерального правительства.

Ранее Германия подвергалась критике из-за отказа поставлять Украине оружие из своих резервов. Страны Запада нарастили поставки оружия Киеву на фоне российского вторжения. На этой неделе Бундестаг большинством голосов поддержал поставки Украине тяжелых вооружений. Правительство ФРГ решило поставить Киеву зенитные самоходные установки «Гепард». Они могут быть задействованы для поражения наземных и воздушных целей во взаимодействии с другими видами военной техники.

В рамках кругового обмена Словения должна передать Украине большое количество танков Т-72 советской конструкции, а взамен получить из Германии боевую машину пехоты Marder и колесный бронеавтомобиль Fuchs. Как пишет Die Welt, аналогичное предложение было сделано и Чехии. Список вооружений для обмена уже передан Праге.

Кроме того, оборонный концерн Rheinmetall обратился к федеральному правительству за разрешением на поставку Украине 88 бывших в употреблении основных боевых танков Leopard.