ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Приднестровье используют для дестабилизиции Молдовы и запугивания мирового сообщества – эксперт
Украина не заинтересована во втягивании самопровозглашенной «Приднестровской Молдавской Республики» в конфликт с Россией, ее военный потенциал угрозы для нее не представляет. Но кому выгодно устраивать провокации в регионе? Об этом исполнительный директор центра Piligrim-Demo, журналист Михаил Сиркели рассказал в интервью TRT на русском. #Сиркели #Молдова #Приднестровье
Украина не заинтересована во втягивании самопровозглашенной «Приднестровской Молдавской Республики» в конфликт с Россией, ее военный потенциал угрозы для нее не представляет. Но кому выгодно устраивать провокации в регионе? Об этом исполнительный директор центра Piligrim-Demo журналист Михаил Сиркели рассказал в интервью TRT на русском. #Сиркели #Молдова #Приднестровье / Others
29 апреля 2022 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us