Приднестровье используют для дестабилизиции Молдовы и запугивания мирового сообщества – эксперт

Украина не заинтересована во втягивании самопровозглашенной «Приднестровской Молдавской Республики» в конфликт с Россией, ее военный потенциал угрозы для нее не представляет. Но кому выгодно устраивать провокации в регионе? Об этом исполнительный директор центра Piligrim-Demo, журналист Михаил Сиркели рассказал в интервью TRT на русском. #Сиркели #Молдова #Приднестровье