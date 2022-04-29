ПОЛИТИКА
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Как футболисты-мусульмане выдерживают игры и тренировки в Рамадан?
В месяц Рамадан, несмотря на необходимость соблюдать пост, многие футболисты-мусульмане продолжают изнурительные тренировки и игры. Не так давно «Ливерпуль» принял решение изменить подход к организации тренировок в этот период, а некоторые матчи начали прерывать, чтобы позволить спортсменам совершить ифтар (разговение). #ливерпуль #рамадан #футбол
Как футболисты-мусульмане выдерживают игры и тренировки в Рамадан? / Others
29 апреля 2022 г.
Истории
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