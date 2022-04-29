С конца февраля, когда произошло вторжение России в Украину, российским учителям начали рассылать методички Минобразования. В них говорится, что они обязаны поддерживать действия российской армии на своих личных страницах, пишет The Insider.

Преподаватели должны отчитываться перед руководством школ и прикладывать к отчетам скриншоты своих постов. По информации журналистов, которые ознакомились с методичками, учителей принуждают использовать хештеги #Zамир, #своихнебросаем, а также фотографии людей с плакатами в поддержку военных действий.

В самих текстах рекомендуемых постов повторяются слова «мир» и «справедливость». В пример The Insider приводит публикацию одной из учительниц Валентины Гончаровой: «Под флагом великой страны наш президент последовательно и понятно отстаивает интересы России и направляет свой авторитет на укрепление безопасности в мире, соблюдение норм международного права, в защиту независимости других государств. Мы и президент за мир и справедливость».

В методичках распространяются несколько тезисов, связанных с войной в Украине. Согласно одному из них, военная операция была неизбежна, Россия не начала войну, а завершает ее, так как в ОРДО (отдельных районах Донецкой области) война идет уже восемь лет с момента аннексии Крыма. Гражданское население Украины не страдает и находится в безопасности, российская армия уничтожает только военную инфраструктуру, также сказано в памятках Минобразования, а все военные, и российские, и украинские, относятся друг к другу уважительно.

Всю остальную информацию учителей просят называть фейками и призывать с ними бороться, достоверность проверять следует только в Telegram-канале Минобороны. В методичке есть отдельные разделы с рекомендациями для ведущих соцсети мам, лидеров общественного мнения, руководителей организаций, патриотически настроенных спортсменов, общественных деятелей и предпринимателей. Так, бизнесменов просят писать, что санкции Запада не работают, никто не отключит Россию от SWIFT, так как западным партнерам самим нужно платить за газ.

Некоторые педагоги из Липецкой и Белгородской областей сопровождают заказные публикации в соцсети «ВКонтакте» фотографиями политиков и и словами благодарности «Единой России». Такие же посты в российской соцсети можно встретить на страницах учителей из Москвы, Подмосковья и Чувашии.

За время войны в Украине школам «спускали» еще несколько методичек. Одна из них касалась проведения урока, посвященного военной операции, для школьников. Вторая рассказывала о «пользе» санкций и об импортозамещении. Помимо прочего, она рекомендовала показывать школьникам ролики, отвечающие на вопросы: «как изменилась ситуация в промышленности и сельском хозяйстве за последние 20 лет?», «какие отрасли получили наибольшее развитие» из-за контрсанкций?».