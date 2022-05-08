ПОЛИТИКА
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Марсианские пейзажи долины Нарман
Долина Нарман привлекает туристов своими причудливыми скальными образованиями и марсианскими пейзажами. Исследователи утверждают, что долине несколько тысяч лет и её пейзажи постоянно меняются под воздействием ветра и воды. Местные жители называют Нарман долиной Красных Фей, а глиняные колонны — «сказочными дымоходами». Согласно легенде, эти дымоходы принадлежат настоящим домам, расположенным под землей. #Эрзурум #Нарман #Турция
Эрзурум / Others
8 мая 2022 г.
Истории
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