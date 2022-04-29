Руководитель аппарата у исполнительного вице-председателя Еврокомиссии Франса Тиммерманса Дидерик Самсом предсказал будущие бунты в Европе из-за высоких цен, пишет The Times. Он напомнил, что ранее низкая стоимость жизни в европейских странах достигалась в ущерб окружающей среде и за счет импорта нефти, угля и газа из России. «Никто не отваживается вслух сказать избирателям, что поддерживать прежний уровень жизни невозможно, и что более высокие цены — это навсегда», — посчитал Самсом.

По его мнению, бунты в европейском обществе «скорее всего неизбежны», так как у политиков не осталось возможностей для смягчения удара от увеличения цен на важные продукты. Стоимость товаров в европейских магазинах уже сейчас увеличивается каждую неделю, растут и цены за электроэнергию. Европе необходимо смириться с окончанием «эпохи низких цен», которая закончилась из-за войны в Украине, посчитали журналисты The Times.

Ранее сообщалось, что в Европе продолжают падать продажи автомобилей, так как конфликт в Украине усугубил кризис логистических цепочек. Он также подстегнул рекордную инфляцию, которая снизит спрос на машины даже при смягчении их дефицита.

В марте стало известно, что инфляция в 19 странах еврозоны ускорилась в феврале до 5,9%, и это рекордное значение за последние 25 лет. При этом в 27 странах Евросоюза рост цен в годовом выражении в феврале составил и 6,2%. Цены на продукты питания, алкоголь и табак выросли на 4,2%, а услуги подорожали на 2,5%. Главной причиной общей инфляции стали подорожавшие энергоресурсы и сверхмягкая монетарная политика европейского Центробанка.

TRT на русском ранее писал, что из-за войны в Украине с дефицитом зерна могут столкнуться африканские страны, в том числе в Северной Африке, а также Ирак, Судан и Йемен, которые ждет «катастрофа продовольствия». В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН сообщали, что конфликт в Украине грозит может привести к росту числа голодающих в мире на 8-13 млн человек. В будущем сохранится тенденция роста цен на продовольствие, так что они могут увеличиться вплоть до 22% с уже сейчас рекордного уровня по сравнению с последними пиковыми показателями 2011 года.